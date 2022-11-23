疫情．最新｜怡雅苑怡厚閣、錦泰苑錦蔚閣　12人沒強檢共被罰12萬

本港單日新冠病毒病確診個案稍為回落，昨日（22日）新增7,139宗個案，連續三日降回7,000宗水平，其中輸入個案佔634宗，再創第五波疫情以來新高。本地新變異病毒XBB及BQ.1.1個案共增18宗。



繼警務處處長蕭澤頤、特首李家超確診後，政府今日（23日）凌晨公布，財政司副司長黃偉綸也失守，核酸檢測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。



昨日疫情概要：



-增7,139宗確診，連續三日回落至7,000宗水平。

-輸入個案634宗，再創第五波疫情以來新高。佔整體個案比率8.88%；相比同日14,925名機場入境人數，比率則為4.25%，七日平均比率是3.92% 。

-留院人數再上升，現時共有2,529名確診病人留醫，單日新增353人入院，新增留醫病人對比留醫病人總數為14%，累計危殆及嚴重個案達104人。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.14%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,623人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增12宗累計62宗，BQ.1.1個案多6宗至70宗。

港大即時有效繁殖率為1.324，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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【13:00】勞工處今日聯同沙田警區和衞生署在馬鞍山錦泰苑錦蔚閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了314名受檢人士。當中，七人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中四人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:10】府統計處今日聯同大埔警區和衞生署在大埔怡雅苑怡厚閣進行執法行動，上午約八時起，派員於怡厚閣的出入口查核受檢人士檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。政府在行動共檢查了332名受檢人士，當中，15人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中八人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:15】文化體育及旅遊局表示，局長政務助理林穎琪對新冠病毒病核酸檢測結果呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。林最近一次上班日期為十一月二十二日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。

該局指，局長楊潤雄及副局長劉震每日有進行新冠病毒快速測試，結果均為陰性，而局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排相關同事接受檢測。

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【02:42】財政司副司長辦公室發言人今日（23日）表示，財政司副司長黃偉綸對2019冠狀病毒病核酸檢測呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。

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