專訪｜住簡約公屋或要搬幾次　何永賢：冇違政策原意

公屋輪候時間長，《施政報告》提出5年興建3萬伙簡約公屋，供已輪候公屋3年或以上的家庭或人士申請。房屋局局長何永賢接受訪問時表示，目標「訂得高、有壓力」，又指工程變數多，希望可以達標「再過啲啲」。

至於入住簡約公屋的人，在居住年期完結時仍未上樓，須遷往其他項目，變相「過渡又過渡」，她認為入住的市民居住環境及租住開支方面已有改善，不覺得有違反政策原意。

何永賢又預期，輪候傳統公屋的長龍要待2028/29年至2032/33年度第二個五年期才會「消化得到」，意味著距離3年上樓承諾仍有好一段時間。至於擬為居屋、公屋面積設下限，只較新加坡的人均居住面積略高，她承認相關政策只是起步點，「畀大眾睇到，唔會細落去先啦。」她預料在第二個五年期後期，這些面積或有機會再調整。



▼11月22日 房屋局局長何永賢受訪談簡約公屋▼



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5年建3萬目標有壓力 未透露實際選址

房屋局局長何永賢接受訪問時直言，「我哋定3萬嘅目標係畀壓力自己，係set得高，所以我哋嘅說法係約3萬。」她續解釋，工程變數多，今次提出項目急速，形容交予建築署的是「好難嘅任務」，「對我自己嚟講，我set咗個標竿係3萬，我係想掂到，同埋希望係過啲啲。」

何永賢指，眼前公屋輪候隊伍太長，因此提出以快速興建的方法、由建築署5年興建3萬伙簡約公屋，面積由10至31平方米不等，即約107呎至334平方呎。

有發展商願供地建簡約公屋

何永賢指，除了由發展局提供可用土地清單，交由建築署篩選合用土地，亦有發展商表示有私人土地或可提供。她表示，知道大眾關注選址，「可選取嘅真係得咁多，咁免不了呢都有啲係喺新界，但係我哋嘅諗法就係樣樣有啦。」她補充，部份選址位於發展較成熟的新界地區、也有位於港島，惟未有透露詳細選址。

▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內櫳設計▼



「過渡又過渡」未違政策原意 「住戶有選擇」

提到輪候公屋者入住過渡性房屋、或未來入住簡約公屋後，仍有機會在項目完結時仍未上樓，需要遷往其他同類項目，變成「過渡又過渡」。何永賢表示，不論是過渡性房屋或簡約公屋，都是希望在很多人正輪候公屋時，為輪候者提供選擇，令他們「等（上樓）得好咗」。

她解釋，所謂「等得好咗」，意指輪候者的居住環境及租金開支均得以改善，所以不覺得「過渡又過渡」有違反政策原意。

我自己思考返過渡性房屋個諗法，我估同簡約公屋都一樣，就係話已經咁多人排隊，係一個咁差嘅環境，你都畀一個選擇佢過渡得好啲。 房屋局局長何永賢

過渡性房屋伙數平均僅400伙 簡約公屋冀每項目達千伙

她續提到，以往每個過渡性房屋項目伙數平均為400伙，只有少數機構可承擔逾千伙的項目，「如果要做3萬，你可以幫我除一除，我要好多個地盤，即係要70個地盤，我先至可以儲夠3萬。」

相較過渡性房屋項目，簡約公屋的規模較大，何永賢稱每個盡量要達千伙，她透露現時物色的6幅地，部份可建數千伙，日後透過招標，交由不同的非牟利機構、管理公司、或由他們共同營運。

本港首個組合社會房屋「南昌220」於去年8月入伙，租約為期兩年至明年8月屆滿。（社聯提供）

簡約公屋已有初步設計 每平方米造價與過渡性房屋相約

何永賢指建築署已有初步設計，但未到「深入設計」的階段；建築署仍未出標，倘不計算額外打樁或升降機的建造成本，簡約公屋每平方米造價應與過渡性房屋每平方米造價相若，即約2萬多元。

至於有部份過渡性房屋住戶在項目完結後，要重回劏房，何永賢表示有所聽聞，又提到知道營運過渡性房屋的非牟利機構會逐戶提供協助，包括在項目即將完結時，協助仍未上樓的住戶遷往其他項目，認為住戶其實有選擇，不過可能這些選擇未必適合。

佢哋（非牟利機構）都好盡力去幫佢哋（住戶）介紹，你知道而家過渡性房屋都有位，但係真係個人選擇，有啲諗唔掂、或者種種原因，佢選擇返去，聽聞有幾戶去返所謂嘅劏房，咁但係實在係有option嘅，不過啲option未必係啱佢哋。 房屋局局長何永賢

料第二個五年期後期才能消化輪候長龍 重返3年上樓未有期

何永賢又預期，輪候公屋的長龍要待第二個五年期後期、即2028/29年度至2032/33年度後期才會消化得到，意味著距離做到3年上樓仍有好一段時間。

施政報告其中一個KPI提到，在四年內將「公屋綜合輪候時間」降至約4年半，何永賢指，新推出的公屋綜合輪候時間暫時不會與傳統公屋輪候時間有分別，待簡約公屋在2025/26年開始多，相信數字會有明顯分別。

▼10月20日 施政報告記者會▼



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居屋公屋面積設限 何永賢：至少畀市民知唔再細落去

至於港人「住大啲」的期望，如施政報告提及，2026/27年度落成的資助房屋面積會封底至26平方米（約280平方呎）、公屋除一至二人單位外的室內門面面積設限至21平方米（約226平方呎），若以實用面積計算也將近26平方平，兩類房屋將與私樓限呎看齊。

惟被問及這些房屋面積設限後，仍僅較新加坡的「人均居住面積」25.1平方米（約270平方呎）略高，她表示施政報告提出的是起步點，讓大眾知道單位面積不會再縮細，並預料同樣等到第二個五年期後期，或有條件再作調整。

我覺得呢個係一個起步點，比大眾睇到，唔會細落去先啦。 房屋局局長何永賢

她續解釋，一塊地如果只建200呎的單位，只可提供100伙，但有大有細則可建成120伙，「如果你個輪候冊，仲係有好多人排緊隊嘅時候，其實你都盡量想提供（單位數）多少少，等大家輪候緊嘅都有機會。……如果個土地只係夠畀一半人用，咁另外一半就冇機會，定係話不如大家分細啲，等人人都有屋住、有瓦遮頭，即係類似咁樣一個嘅決定。」