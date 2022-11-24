疫情．直播｜確診個案接近8000宗水平　即時有效繁殖率1以上橫行

本港單日新冠病毒病確診個案稍為反彈，衞生署昨日（23日）公布新增7,985宗確診個案，再次回升至近8,000宗水平。港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.29，即一名患者可傳染多於一人，但呈現轉向「平台期」。



昨日疫情概要：



-增7,985宗確診，反彈至近八千宗水平，較昨日上升逾一成。

-輸入個案611宗，再創第五波疫情以來新高。佔整體個案比率7.65%；相比同日14,185名機場入境人數，比率則為4.31%，七日平均比率是4.01% 。

-新增11名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.142%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,634人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增5宗累計67宗，BQ.1.1個案多6宗至76宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.29，即一名患者可傳染多於一人，但呈現轉向「平台期」。（港大醫學院圖片）

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【14:06】本港逐步走向復常，預料醫務衞生局今日（24日）料再宣布放寬防疫措施。港大感染及傳染病中心總監何栢良倡議，除非學生上學前有病徵，或同班有群組感染，否則已完成接種疫苗的學童無須每日接受快測，「依個唔係放寬措施，而係更精準防疫。」他又指，港府應要每日公開處方口服藥的數目，並提升在病人發病後計的五日內獲處方口服藥的比率。

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【12:35】政府今日上午約八時三十分起，派員於葵涌浩景臺3座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測，至上午約十一時三十分結束。是次行動共檢查了167名受檢人士。當中，10人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向全部10人發出了10,000元定額罰款通知書。

【11:17】新冠肺炎疫情嚴峻，再有政府中人確診。文化體育及旅遊局今日（24日）表示，其局長政治助理招文亮對新冠肺炎核酸檢測結果呈陽性，正按衞生防護中心指引進行隔離。

【10:34】本港的登記露宿者人數在十年間上升2.6倍，今年3月底達到1,564人。社區組織協會幹事吳衞東今日（24日）在電台節目指出， 近年多了由內地回流香港的露宿者，佔非領取綜援露宿者中約35%，又指不少露宿者都有就業困難，希望政府可加大支援。

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