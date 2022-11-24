中大畢業禮一連三日舉行　段崇智致辭提醒學生要善良

香港中文大學今日（24日）起一連三日舉行畢業禮，入口處不再設欄，畢業生及來賓三年來首度「自由」出入中大。典禮早上10時許順利開始。



中大今日舉行頒授學位畢業禮，大會典禮在早上10時開始。約9時半，畢業生及親友陸續到場，在中大近地鐵站入口乘坐專車到典禮場地。中大入口處並沒有再設立登記關卡，來賓及畢業生似乎是三年來首次「自由」出入中大。

藝術碩士畢業生李先生表示，對今日可「自由」出入感到新鮮，覺得彷似「返到疫情前」，相關安排也令他不需要向親友多番解釋入中大的程序。他又指，近日感覺校園和諧，反而擔心有人因政見不同、對中大有偏見來鬧事。10時許，百萬大道的畢業禮正式開始，現場奏起國歌。

應屆醫學院畢業生郭小姐指因疫情關係，已有長時間未回校，也影響到很多在醫院的實習，想起這幾年的學習情況，她說：「終於畢業，都好開心。」但由於已在醫院工作，她坦言未能留意校園氣氛變化，但認為在畢業禮現場，大家都很高興重回校園，與其他同學一同畢業。

另一位修讀文化管理的畢業生徐先生也表示，無留意校園保安上有變化，更反問：「有咩變化？」在等候進場期間，他說只感到緊張及期待。

中大畢業禮上有五人獲大學校董會主席頒授榮譽博士學位，其中一位是中大第七任校長沈祖堯，獲頒授榮譽法學博士。

中大校長段崇智致辭時以英文為主，夾雜廣東話及普通話。他特別提到，中大裝備畢業生具批判思考等能力，相信他們能應對日漸複雜的世界。他又提到知識就是力量，希望學生做出正面改變。

致辭期間，他以普通話及廣東話讀出「融合中國與西方」，提醒畢業生不要忘記本源，也重提「博文約禮」，指畢業生可永遠以中大為家，期望他們令世界及社會變成更好的地方。他結尾時又提醒畢業生要保持善良，並以愛爾蘭的祝福作結：「May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face; the rains fall soft upon your fields and until we meet again, may God hold you in the palm of His hand. 」

前年畢業禮曾有逾百人校內遊行 事後多人被捕

中大前年畢業禮期間，多個書院包括聯合、崇基、新亞和善衡等有30多處塗鴉，逾百人在校內遊行，有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號。

警方國安處接手後，曾派出大批警員到中大校園調查及搜證。同年12月至去年2月，9人涉非法集結被捕，其中4人同時涉嫌「煽動分裂國家」。

去年畢業生快閃舉紙牌：「我們畢業了，但他們不能」

至去年的畢業禮，校園內一度出現「還我學生自治」等直幡，亦有畢業生展示「哀我中大」標語，以及向畢業生派發白絲帶和傳單，期間一度有保安以未經申請為由阻止。

另有多位畢業生在百萬大道快閃舉起紙牌，紙牌上印有因參與反修例運動而被判刑中大學生名字，其中一張紙牌寫有「我們畢業了，但他們不能」。