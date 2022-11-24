48歲男因臨時僱員糾紛披露兼職工身份證等資料　涉違反起底法被捕

一名48歲男子因臨時僱員糾紛，將一名兼職工的中英文名、手提電話及身份證副本在即時通訊軟件上發布，並備註表示將永不錄用事主。事件涉違反起底法，個人資料私隱專員公署今日（24日）在新界北拘捕該名48歲中國籍男子。



私隱公署表示，調查顯示事主是一名兼職工作人士，被捕人則從事臨時僱員中介服務，事發前被捕人士向事主提供不同食肆的臨時工作。案件發生於今年10月，事主與被捕人士就發放薪金及工作編配事宜發生糾紛，其後有人透過即時通訊軟件向其他人士發布了事主的個人資料，並備註表示將永不錄用事主。

案中，事主被披露的個人資料其中文姓名、英文姓名、手提電話號碼，以及一張略去了部份內容的身份證副本，從中可以看到事主的中文姓名、英文姓名、身份證號碼、性別，以及事主的照片等。公署今早以涉未經資料當事人的同意下披露了她的個人資料，違反《個人資料(私隱)條例》(《私隱條例》)第 64(3A)條的規定，拘捕該名臨時僱員中介。

公署稱，被捕人士獲准保釋，署方會繼續調查案件。公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在網上或社交媒體平台於未經資料當事人的同意下披露或轉載身份證副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。