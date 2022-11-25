黎智英案｜律政司堅稱海外大狀不宜處理國安案件　今提終極上訴

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間相關公司被指違《港區國安法》的案件開審在即，早前高院及上訴庭均批准黎從英國聘請御用大律師Tim Owen在審訊時代表他，律政司卻提出強裂反對，並一而再提出上訴，認為涉及國家安全的案件，不宜聘用海外律師代表。他們早前遭上訴庭拒絕後，今（25日）將直接向終審法院提出申請，終院首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛將處理聆訊。



被告黎智英(74歲)，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人勾結外國勢力的罪行。案件已定於12月1日在高等法院開審。

律政司早前向上訴庭提出，《港區國安法》是要防止外部勢力干預香港事務，若容許海外大狀處理涉及國家安全的案件，會與立法目的不符，故認為不應容許海外大狀代表黎。但上訴庭認為，律政司一直以本案沒有陪審團審理為由作申請，而非保護國家機密為由，亦未有證據顯示Tim Owen或會違反《港區國安法》第63條的保密要求，故拒絕律政司的申請。

案件編號：FAMV 591/2022

黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen的經過。(詳看下圖)