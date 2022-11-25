疫情．最新｜增8878宗確診　多16人死亡　本地BQ.1.1個案多4宗

本港疫情反覆，確診個案下跌至八千宗水平，今日（25日）新增8,878宗確診，包括562宗輸入，多16人死亡，累計10,663宗死亡個案，其中2宗是新增公眾殮房呈報。本地個案亦增4宗新變異病毒株BQ.1.1亞系個案，累計82宗。



今日疫情概要：



-增8,878宗確診，較昨日下跌3.69%。

-輸入個案562宗，佔整體個案比率6.33%；相比同日12,655名機場入境人數，比率則為4.44%，七日平均比率是4.17% 。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率0.153%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,663人。

-本地帶新變異病毒株BQ.1.1亞系個案多4宗至82宗。

-累計2,618人留院，其中337人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及15宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.27，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼11月24日 每周疫情記者會▼



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【17:03】新冠肺炎疫情反覆，本港今日（26日）新增宗確診8,878宗個案，重回八千宗水平，當中輸入個案亦有所回落，約佔整體個案6.33%。另新發現多4宗本地BQ.1.1亞系個案。

不過死亡人數有上升，今增16人死亡，分別為14名確診病人在公立醫院離世及兩名公眾殮房離世報告，七日平均死亡人數急升至12.3人，七日平均死亡率為0.153%。

【16:38】醫務衞生局發言人今日（25日）表示，醫務衞生局副局長李夏茵的秘書確診新冠肺炎。該名秘書無須與公眾人士接觸，最近沒有外遊紀錄。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近一次上班日期為昨日。

李夏茵本身有定期以專業拭子採樣進行核酸檢測，今日進行的核酸檢測結果為陰性。她每日亦有進行新冠病毒快速抗原測試，所有結果均為陰性。

【13:37】鑑於近期新冠疫情反覆，加上冬季流感高峰臨近，為加強安老院及殘疾人士院舍重點保護，政府今日（25日）推出新一輪院舍外展疫苗接種服務特別計劃。今日開始為期四周，醫療團隊會獲安排每星期到訪院舍最少一次提供外展疫苗接種服務，盡快為每一位到期接種新冠疫苗的院友接種，特別是第四劑加強劑疫苗，同時為院友接種流感疫苗以提供雙重保護。

上一輪特別計劃在七月底至九月底進行，醫療團隊到訪院舍合共超過4300次，為院友接種超過34 000劑新冠疫苗。院舍的第一劑、第二劑及第三劑疫苗接種率由原來的93%、87%及40%顯著提升至95%、93%及78%。

【13:00】多個政府部門今日（25日）分成兩隊，分別到青衣和黃大仙早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動，共發現七人沒遵從強制檢測公告，政府共向其中四人發出10,000元定額罰款通知書。

漁農自然護理署聯同葵青警區和衞生署，在青衣青華苑華奐閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，是次行動共檢查624人，當中五人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令。政府向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由上午8時開始，至上午11時結束。

至於房屋署就聯同黃大仙警區和衞生署，就去黃大仙橫頭磡邨宏安樓的出入口查核受檢人士的檢測證明，是次行動共檢查223人，當中兩人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令。政府向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。

【10:37】復必泰二價疫苗預計下月初開打，市民可作「第四針」接種。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今日（25日）在電台節目表示，現階段建議50歲以上人士接種「第四針」，惟18至49歲人士是否需要接種，就要視乎人手和資源。他指出二價疫苗可加強對抗變種病毒的免疫力，較上一代疫苗提供比較廣泛的保護。



近日疫情反彈，他表示，本周多了通報兒童感染新冠病毒康復後出現「多系統發炎綜合症」個案，顯示小朋友群組亦出現新冠病毒感染小爆發，擔心小朋友的感染數字會再增加。

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



【10:10】商務及經濟發展局副局長陳百里今日（25日）新冠病毒核酸檢測呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。陳百里最近一次上班日期為昨日（24日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

商務及經濟發展局局長丘應樺每日均有進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行快測，結果均為陰性。

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