疫情．最新｜確診個案突破9000宗　政府暫拒再放寬防疫措施

本港疫情再反彈至近萬宗，昨日（24日）新增9,219宗個案，包括719宗輸入，創疫情以來輸入個案新高。另外。多13人死亡，累計10,647人死亡。政府公布，經審視最新疫情走勢，決定於現行社交距離措施在11月30屆滿後，維持有關措施至12月14日。



此外，醫務衞生局副局長李夏茵在疫情記者會上表示，二價疫苗將於未來數日抵港，如一切順利，希望12月初向市民提供。二價疫苗會當作第四針注射，一般18歲以上市民可接種第四針，建議50歲以上人士接種。她又指，如本身已接種三針，並曾經確診，原則上已當作接種四針，毋須再接種二價疫苗。



昨日疫情概要：



-增9,219宗確診，較昨日反彈15.4%，創9月11日以來新高。

-輸入個案719宗，創疫情以來新高。佔整體個案比率上升至7.8%；相比同日14,408名機場入境人數，比率則為4.99%，七日平均比率是4.15% 。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率0.141%，整體死亡率微降至0.51%，累計死亡人數為10,647人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增5宗累計72宗，BQ.1.1個案多2宗至78宗。BF.7多1宗至累計2宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.27，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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