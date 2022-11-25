機場三跑｜7月試運至今服務1.1萬航班　陳國基代特首主禮啟用儀式

耗資1,415億元打造的機場三跑系統，跑道已在今年7月8日起編排航班熟習運作。機管局今日（25日）為三跑舉行啟用儀式，原定主禮的行政長官李家超因確診新冠肺炎，改由政務司司長陳國基代為主禮。

機管局表示，7月試運至今運作暢順，已有1.1萬班航班使用，自入境措施放寬後航班升降增加，11月起平均每日有140多班飛機在三跑降落。

至於旅客要如何得知自己正在「使用」三跑？機管局指，航班使用三跑可升可降，但分工上主要用作降落用途，故旅客現時坐飛機抵港，好大機會已在享用這條千億跑道。



▼機場的第三跑道7月8日啟用▼



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機管局機場運行副總監姚兆聰今日表示，三跑自7月8日起編配為新北跑道，並開始試運，全長3,800米，闊60米，符合國際標準。現時使用臨時交通管制塔處理航班升降，待2024年新塔台完工後將遷至該處。

姚指，三跑7月試運至今「運作非常暢順」，已服務約1.1萬航班，隨入境措施調整航班增加，11月平均每日已有140多班飛機使用三跑降落。他指運作初期可能每日只運作幾小時，但現時已陸續增至每日長時間運作、約10多小時，慢慢熟習運作後，三跑便會全啟用。

旅客降落香港機場可能「享用」千億跑道

至於旅客如何才得知自己乘坐的航班正在使用三跑？姚兆聰「教路」，每條跑道均可用作升及降之用，但分工上三跑、即新北跑道主要用作降落，南跑道則負責起飛，故大部份降落航班，其實已在使用三跑。換言之，旅客乘飛機在香港機場降落，其實很可能已在「享用」這條千億跑道。

▼2021年 機場三跑工程▼



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北跑道暫時關閉將重新配置為中跑道

因應三跑啟用並成為新的北跑道，原來的北跑道已暫時關閉作重新配置並成為中跑道，目前機場正使用新北跑道及南跑道，繼續以雙跑道系統運作。三跑道系統工程項目亦包括擴建二號客運大樓、興建新T2 客運廊、旅客捷運系統及行李處理系統等，機管局目標於2024年如期完成整項工程。

▼4月28日 機場升降情況▼

