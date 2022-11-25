恒基中環新海濱地王申建三幢商業大樓　重建25米高天星小輪鐘樓

中環海濱三號用地去年由恒基兆業地產有限公司附屬的「國基發展」以破紀錄的508億元奪得，恒基近日向城市規劃委員會申請，在該地皮興建3幢樓高6至10層的商業大樓，並擬放寬高度限制以重置天星小輪鐘樓，高度為主水平基準上25米。文件提到，項目會以「橋」為設計概念，將中環新海濱發展成世界級新地標，預料首階段的3A用地2026年落成，第二期發展的3B用地則會在2031年竣工。



文件指，申請地點目前主要空置，部份被郵政總局、天星小輪停車場、前香港賽馬會投注中、兩所公廁及連接國際金融中心及中環碼頭的臨時行人天橋佔用。

地盤將會分為東、西兩面發展，當中西面部份興建三幢商業大樓，介乎6至10層高，高度為主水平基準上47至50米；而東面則會興建的「低層園景行人平台並在其下提供商業設施」，樓高不過兩層。文件特別提到，規劃大綱中訂明將原址重建的天星小輪鐘樓，高度為主水平基準上25米，故亦須申請放寬高度限制。

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擬議發展將會提供約15萬平方米總樓面面積，包括辦公室、零售及娛樂消遣的多用途商業發展，亦設有22,819平方米非商業總樓面面積，以重置受影響的郵政總局和公共廁所以及重建天星小輪鐘樓，以及提供公共交通設施及公共停車場等。

申請地點擬分兩期發展，其中第一期的3A用地（包括早期重置地區相關和現有公共設施）預計在2026年完成，而第二期的3B用地預計於2031年竣工。

擬議發展亦將設有約28,750平方米的公眾休憩空間予公眾使用，包括1.2萬平方米的地面公眾休憩空間、空中平台「Horizon Park」等，另設一條結合「Grand Boulevard」、長 400 米，經地面從中環內陸延伸至海濱的景觀走廊。文件指，皇后像廣場走廊將會由歷史走廊、休憩用地走廊及觀景走廊組成，形容能在海濱創造不同焦點的同時，亦能尊重文化歷史脈絡。

至於設計概念方面，文件提到，整個項目將以「橋」作為發展設計概念，以將中環新海濱發展成世界級、朝氣蓬勃的新地標。擬議設計以擁抱香港獨有的天際線和城市景觀為概念，並透過空中平台連接3座向海濱遞減建築物高度的商業大樓，以加強中環內陸和海濱的連接，同時帶來大量的綠化及公共空間。