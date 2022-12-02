單車節｜釋囚加入單車隊　犯人編號貼車上　告誡自己莫走回頭路

香港單車節將於12月18日復辦，38歲的俊傑及年逾50歲的俊傑聯同一班車友，報名30公里組，他們由一班戒毒成功者組成，全都來自路德會青欣中心的WeCycle。曾吸毒20年的俊傑及濫藥的傳昇，單車對於他們意義重大——俊傑將監獄犯人編號貼上單車，警戒自己不再走回頭路，傳昇直言會對朋友般對單車傾訴。



擺脫毒癮及藥癮的兩人如今精神煥發，體質亦大大改善，俊傑憶及兩年前戒毒時一度難以踩上斜路，只能推車爬坡前行，好在有傳昇的鼓勵，兩人與一眾單車友實現重生。



俊傑：因吸毒一度與父母形同陌路 愧對女兒

俊傑憶述，年少時受損友影響，16歲便沾染毒品，且吸食份量多過旁人，身體狀況十分差，難以控制自己時，常常因跟朋友一起犯事，最終鋃鐺入獄。當時俊傑與父母關係惡劣到形同陌路，曾七八年都未一同吃飯、見面時亦不會打招呼。

俊傑直言，慚愧虧欠自己的女兒太多，「有一年因為犯事坐佐一年監，太太帶三歲幾嘅囡囡探監。囡囡叫爸爸抱抱，但我抱唔到佢，嗰一刻覺得好慚愧，喊咗，成晚都瞓唔着。」

俊傑（左）吸食毒品逾20年，因毒品而與親屬疏離；傳昇（右）則因深陷負面情緒確診抑鬱，服用過量安眠藥麻痺自我。（劉夢婷攝）

傳昇：患抑鬱症後濫用安眠藥麻痺自己

傳昇自幼被繼母家暴，2017年兩位親生胞兄相繼去世、妻子離婚等重大打擊，一度被負面情緒淹沒，2018年傳昇確診抑鬱症，醫生開出安眠藥幫助安神。正常來說每日服用一兩粒便足夠，但傳昇瘋狂服用安眠藥，意圖麻痺自己、逃離現實，最多時連續兩個星期一日服用近60粒。

獨自戒毒屢不成功 負面情緒揮之不去

俊傑曾試過獨自戒毒，並更改電話號碼與損友斷絕聯絡，但一旦獨處便會思考找人拿毒品，心中想戒，身體卻不由自主去吸食。「我會冒冷汗，行嘅時候搖搖晃晃」，俊傑感嘆戒毒十分困難。傳昇也一直走不出困局，「嗰陣時有輕生感覺，一日都食唔到一餐，負面情緒好犀利。」

加入WeCycle 俊傑：領會踩單車益處

二人走到路德會青欣中心，參加青欣中心的單車導賞員及義工訓練計劃WeCycle。俊傑表示，自幼便踩單車，曾與一同吸毒的朋友偷單車踩，但現在改過自新，亦領會到踩單車的益處，「行幾多、走幾遠都要靠自己，覺得好自由。」他甚至形容「單車係我身體一部份」。

我將以前坐監中心畀我嘅number（編號）黐住單車上面，警示自己唔好再犯事。寧願個number黐單車上都唔好黐我身上。 俊傑

傳昇踩長距離單車壓抑藥癮 帶山地車出戰車節

傳昇減低安眠藥劑量時一度十分痛苦，便獨自踩長距離單車，讓自己犯藥癮時吃不到藥，欣賞開闊風景。雖然本次單車節線路主要在市區，但傳昇仍堅持帶那部相伴六年多的「老友」山地車踩普通馬路。

佢唔單係單車，唔係死物......我有時會同單車傾偈，人哋仲以為我神經病。 傳昇

兩人說，參加WeCycle後，收穫更陽光正面的朋友，身體愈發健康，更重要的是，單車於他們有特殊意義。俊傑已逾一年未沾染毒品，現時做船運工作養家，業餘時間則忙於做義工、踩單車，不再吸毒；傳昇仍需使用安眠藥控制抑鬱病情，則逐步減低藥量至正常水平已三年多。

擺脫毒癮及藥癮的兩人如今精神煥發，體質亦大大改善，俊傑憶及兩年前戒毒時一度難以踩上斜路，只能推車爬坡前行，好在有傳昇的鼓勵，兩人與一眾單車友實現重生，二人在本月18日也會並肩同行，踏上單車節賽道。

▼香港單車節2018▼



+ 2

今屆香港單車節總報名人數約5,000人，設有6項結合休閒活動及專業車手競速的組別，當中非競賽項目「50公里組」及「30公里組」廣受車手歡迎。50公里組路線再次覆蓋「三隧三橋」，途徑尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等多個標誌建築；至於30公里組參加者同樣途經多個地標，亦可踩上昂船洲大橋。

今年單車節舉行男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽3項賽事，角逐特區成立25周年紀念盃。另外亦設有「總裁慈善及名人單車遊」，多名城中名人參與，沿梳士巴里道繞圈，推動本港單車運動同時貫徹運動行善精神。