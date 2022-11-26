疫情．最新｜增8874宗確診　多9人死亡　本地BQ.1.1個案破百宗

本港疫情回穩，連續兩日降回八千宗水平。今日（26日）新增8,874宗確診個案，包括509宗輸入個案，多9人死亡，累計死亡個案10,672宗，本地個案帶有新變異病毒株急升，其中BQ.1.1亞系個案破百至累計102宗，較昨日增加20宗，本地XBB亦增8宗至累計80宗。



公務員事務局局長楊何蓓茵今日（26日）表示，市民明日起可預約選擇接種復必泰二價疫苗作為第四針，並於12月1日(下周四)正式開打，當日起亦可用即日籌到接種中心打第四針是選擇二價疫苗。



楊何蓓茵稱，二價疫苗優先接種群組包括50歲以上人士，18至49歲在院舍或在醫療機構工作、工作有高暴露性人士，以及12至17歲免疫力弱的青少年，12歲以下人士則暫不建議打第四針。



昨日疫情概要：



-增8,878宗確診，較昨日下跌3.69%。

-輸入個案562宗，佔整體個案比率6.33%；相比同日12,655名機場入境人數，比率則為4.44%，七日平均比率是4.17% 。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率0.153%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,663人。

-本地帶新變異病毒株BQ.1.1亞系個案多4宗至82宗。

-累計2,618人留院，其中337人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及15宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.25，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。（港大醫學院圖片）

▼11月24日 每周疫情記者會▼



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【13:12】政府今早派員於屯門翠寧花園3座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。是次行動共檢查了364名受檢人士。當中三人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

【13:08】特首李家超周日（20日）結束外訪泰國行程，當晚抵港時在機場檢測核酸，驗出陽性。他今日（26日）在社交網站表示，快速測試結果已呈現「一條線」（呈陰性），目前除了偶爾咳嗽，身體並無大礙，請大家放心。

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【12:50】新冠肺炎疫情至今已近三年，政府放寬防疫措施的步伐常被質疑是「碎步式」。醫務衞生局副局長李夏茵今日（26日）表示，現時疫情升幅尚未見頂，認為再放寬任何措施不明智，但認同如疫情回落時可以考慮放寬持黃碼者可進入符合「團進團出」的食肆。

近日有不少高官在外訪時都未有戴上口罩，回港後發現染疫，李夏茵表示，相信他們是出於禮節上，對其他國家的尊重。

【10:38】首批約77萬劑復必泰二價疫苗昨日抵港，政府今日（26日）宣佈，12歲或以上合資格人士可由12月1日起，可選擇接種復必泰二價疫苗，網上預約服務由明日（27日）上午九時開始。

新冠疫苗：圖為美聯社2022年8月26日發布的照片，顯示美國密歇根州工廠中的新版二價新冠疫苗包裝，疫苗由美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司BioNTech研發，它針對新冠病毒變異病毒株Omicron亞型BA.4和BA.5，同時可預防原始病毒株。（AP）

【09:45】首批約77萬劑復必泰二價疫苗已抵港，公務員事務局局長楊何蓓茵今日（26日）在電台節目表示，二價疫苗將在12月1日起開打。市民明日(27日)開始預約接種第四劑新冠疫苗時，可選擇二價疫苗。在12月1日當天起以即日籌到接種中心打第四針時，同樣可選擇接種二價疫苗。

▼11月23日 車公誕市場攤位競投▼



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