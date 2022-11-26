疫情．最新｜連續兩日增約9000　復必泰二價疫苗12月有得打

撰文：梁晉穎 呂穎姍 劉夢婷 何瑞芬 馬煒傑 林穎嫺 鄧康翹 鄧宇詩
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本港疫情反覆，確診個案下跌至八千宗水平，昨日（25日）新增8,878宗確診，連續兩日在約9,000水平，新變異病毒株BQ.1.1亞系個案持續上升。衞生署衞生防護中心指長者二次感染比率高達20%至30%。

政府訂購的首批復必泰二價疫苗約77萬劑已運抵本港，政府計劃12月初開始為市民接種，詳情將於稍後公布。按專家建議，復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。

昨日疫情概要：

-增8,878宗確診，較昨日下跌3.69%。

-輸入個案562宗，佔整體個案比率6.33%；相比同日12,655名機場入境人數，比率則為4.44%，七日平均比率是4.17% 。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率0.153%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,663人。

-本地帶新變異病毒株BQ.1.1亞系個案多4宗至82宗。

-累計2,618人留院，其中337人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及15宗。

疫情．11.25｜增8878宗確診　多16人死亡　本地BQ.1.1個案多4宗
港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.25，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。（港大醫學院圖片）

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