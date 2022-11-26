加電費｜議員批兩電不合情理欠社會責任　郭偉強：瞓喺度賺錢

中電、港燈明年起加價，工聯會立法會議員郭偉強批評，兩電無主動承擔企業社會責任，質疑「點解可以瞓喺度賺錢」，雖然加價不受規管，但情理上講不過去。另一立法會議員林筱魯同指，加價幅度史無前例，又不合情理，要求討論開放市場引入競爭。

能源咨詢委員會委員黃天祥則認為，電費加價合理，惟可以做一些工作幫助基層市民。



▼港燈及中電11月22日公布2023年電費調整▼



郭偉強在港台節目《星期六問責》受訪時，批評兩電無主動承擔企業社會責任，質疑「點解可以瞓喺度賺錢。」兩電加價自主，他認為，雖然加價在法例上無做錯，但情理上講不過。他又指兩電疫情下盈利增加，與近日申請加價的天星小輪不能相提並論，兩電應該撥出部份利潤降低加幅。

出席同一節目的林筱魯同指加價幅度史無前例不合情理。他認為，法理上是合理，但情理上，「感覺態度無同市民甘苦與共」。他指明年兩電的中期檢討，會檢視會否繼續推行現行的准許回報率，以及商討如何開放市場引入競爭。

同場的能源咨詢委員會委員黃天祥指，過去一年全球能源成本加價，香港的加幅已經相對其他國家少。惟他同意兩電可做一些工作幫助基層市民。