港鐵國產Q Train開出 ｜逾百鐵路迷搭頭班車高呼真的很興奮

港鐵新購入的中國青島四方製列車（Q Train）今日（27日）起在觀塘線載客，首班特別班次列車早上8時58分在彩虹站2號月台開出往調景嶺方向，Q Train之後整個上午均會在觀塘線行走。



逾百名鐵路迷一早已來到彩虹站等待乘搭頭班車，高唱「Q train 投入服務真的很興奮」。有鐵路迷早上5時已由屯門出門，未及7時已到達彩虹站；也有鐵路迷表示為新列車落地感興奮，同時不捨投入服務逾40年英國制舊列車將逐步退役，不過考慮到列車老化或引起安全問題，換車都是難以避免。



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鐵路迷歡呼高唱「Q train 投入服務真的很興奮」

港鐵首列國產Q Train今日正式投入服務，頭班車在8時58分由彩虹站開往調嶺景站。早上未及8時，已有數十名鐵路迷早已到場，有鐵路迷更是早上5時已從屯門出發，未及7時已到達彩虹站。在等待新列車列站期間，鐵路迷也多次歡呼及唱出「Q train 投入服務真的很興奮」。

在上午約8時45分，首列Q Train駛進彩虹站2號月台，大批鐵路迷情緒非常高漲，大叫「開門開門」。列車在8時52分開車門，在場鐵路迷一湧而入，之開高呼「開車開車」。

港鐵首班Q Train列車在11月27日投入服務，於觀塘線行駛。鐵路迷「羅同學」羅琛哲今早7時半左右也有到場感受現場氣氛。（江麗盈攝）

「羅同學」現身感受現場氣氛 讚新車夠寬敞

其中以高歌「屯馬開通真的很興趣」為人熟知的「羅同學」羅琛哲，昨日已在其IG表示有事無法乘坐首班列車，但他今早7時半左右也有到場感受現場氣氛。

羅同學透露，在昨午1時已在彩虹站2號月台見過Q Train，指車廂內的空間較以往寬敞，燈光也較明亮。他對服務逾40年的英製列車要逐步退役感到不捨，但近來列車出軌甩車門的事故，令他都關注舊車老化或引起安全問題，認為或已是時候需換車。

港鐵首班Q Train列車在11月27日投入服務，於觀塘線行駛。鐵路迷林先生對新列車採用紫色感滿意，最期待見列動態路線圖。（江麗盈攝）

另一位鐵路迷劉先生除了表示心情興奮，也提到早前的事故，表示關列車安全問題，坦言對列車更換「都無得話唔捨得」。

今早約7時許從土瓜灣出發的林先生則表示，對首列Q-Train投入服務大感興奮，不過昨晚未有失眠，「要有好嘅精神先可以睇到列車。」他續指，事前已從港鐵影片得知六大提升，最想看動態路線圖的模樣，對列車內採用紫色亦感滿意，認為顏色及地板顏色算配合。

港鐵首班Q Train列車在11月27日投入服務，於觀塘線行駛，港鐵向乘客派紀念品。（江麗盈攝）

列車開出後，車廂滿是歡呼聲。家住屯門的鄭同學表示，今早4時便出門，徹夜未眠，乘搭首班屯馬線列車前來，笑言需於前來途中補眠，「成晚無瞓，心入面好期待架車嚟到」。他表示，過往一直在網上尋找有關Q Train的資訊，今日乘搭時，認為Q Train較現有M Train寧靜。

乘坐首班車的林先生表示，希望體驗新車有何特別，故乘坐頭班車。他認為列車較預期穩定，路程順暢，而且LED較過往光猛。不過他亦指，M Train陪伴自己成長，對於換車感到不捨，會在全面換車前「集下郵周圍影下」。

▼11月22日 港鐵公布中國青島四方製列車登場▼



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港鐵2015年斥資逾60億元購入93列Q Train，以逐步取代現時市區線所使用的英製港鐵現代化列車（俗稱M-Train），首列Q Train今日於觀塘線正式登場載客。

港鐵早前曾安排傳媒率先欣賞新列車，並介紹Q Train車箱六大提升，包括加闊門邊企位、每卡增加一倍吊環扶手、人體工學設計座椅、LED照明、動態路線圖及「智能伺服器」實時傳輸列車行駛數據等。