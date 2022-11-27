疫情．最新｜醫管局主席范鴻齡確診　昨日仍有出席活動

香港疫情雖連續兩日確診數回降至八千宗水平，但7日平均死亡率處0.151%的周內高位，七日平均死亡人數更急升至12.3人，為9月下旬以來新高。本港昨日（26日）除新增8,874宗確診個案及多9人死亡，本地個案帶有新變異病毒株急升，其中BQ.1.1亞系個案破百至累計102宗，較昨日增加20宗，本地XBB亦增8宗至累計80宗。



昨日疫情概要：



-增8,874宗確診，較昨日微跌0.05%。

-輸入個案509宗，佔整體個案比率降至5.74%；相比同日12,802名機場入境人數，比率則為3.98%，七日平均比率是4.17% 。

-新增9名患者死亡，7日平均死亡率0.151%，整體死亡率0.51%，累計死亡10,672人。

-本地帶新變異病毒株BQ.1.1亞系個案大增20宗至102宗，XBB增8宗至累計80宗

-累計2,625人留院，其中347人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別10及16宗。

昨日疫情總覽：

【14:25】 醫院管理局發言人表示，醫管局主席范鴻齡確診，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。



范鴻齡最近一次出席醫管局的活動日期為昨日（11月26日）。他出席活動時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施。，他最近沒有外遊紀錄。

醫管局主席范鴻齡。（資料圖片 / 李澤彤攝）

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.25，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。（港大醫學院圖片）

▼11月24日 每周疫情記者會▼



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新冠疫苗：圖為美聯社2022年8月26日發布的照片，顯示美國密歇根州工廠中的新版二價新冠疫苗包裝，疫苗由美國藥廠輝瑞與德國生物新技術公司BioNTech研發，它針對新冠病毒變異病毒株Omicron亞型BA.4和BA.5，同時可預防原始病毒株。（AP）

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▼11月19日 東瀛遊行人才招聘日▼



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▼9月22日 盧寵茂與官員接種第四劑科興疫苗及流感疫苗▼

