疫情．最新｜醫管局主席范鴻齡確診 昨日仍有出席活動
撰文：黃偉倫 歐陽德浩 江麗盈 洪芷菁 黃煦緻
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香港疫情雖連續兩日確診數回降至八千宗水平，但7日平均死亡率處0.151%的周內高位，七日平均死亡人數更急升至12.3人，為9月下旬以來新高。本港昨日（26日）除新增8,874宗確診個案及多9人死亡，本地個案帶有新變異病毒株急升，其中BQ.1.1亞系個案破百至累計102宗，較昨日增加20宗，本地XBB亦增8宗至累計80宗。
昨日疫情概要：
-增8,874宗確診，較昨日微跌0.05%。
-輸入個案509宗，佔整體個案比率降至5.74%；相比同日12,802名機場入境人數，比率則為3.98%，七日平均比率是4.17% 。
-新增9名患者死亡，7日平均死亡率0.151%，整體死亡率0.51%，累計死亡10,672人。
-本地帶新變異病毒株BQ.1.1亞系個案大增20宗至102宗，XBB增8宗至累計80宗
-累計2,625人留院，其中347人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別10及16宗。
昨日疫情總覽：
【14:25】 醫院管理局發言人表示，醫管局主席范鴻齡確診，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
范鴻齡最近一次出席醫管局的活動日期為昨日（11月26日）。他出席活動時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施。，他最近沒有外遊紀錄。
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