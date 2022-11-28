疫情．最新｜連續三日確診8000宗水平 個案有效繁殖率回落
撰文：黃煦緻 黃偉倫 歐陽德浩 林穎嫺 孔繁栩 呂穎姍 江麗盈 鄧宇詩
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本港新冠疫情連續三日確診宗數維持在8,000宗水平，衞生署昨日（27日）公布新增8,033確診個案，當中輸入個案有503宗。另外，多20名患者不治，創自9月18日單日23人離世後單日新高，七日平均死亡率略上升至0.162%，但仍屬低水平。港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.21，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。
昨日疫情概要：
-增8,033宗確診，較昨日跌9.48%。
-輸入個案503宗，佔整體個案比率升至6.26%；相比同日14,849名機場入境人數，比率則為3.39%，七日平均比率是4.12% 。
-新增20名患者死亡，7日平均死亡率上升至0.162%，整體死亡率0.51，累計死亡10,692人。
-累計2,625人留院，其中301人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別14及15宗。
昨日疫情總覽：
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【07:00】本港疫情近期不理想，上周（11月21日至27日）錄得本地及輸入個案共57,414宗，比之前一周（11月14日至20日）增加近14%；上周平均留醫病人總數升8.3%，達到2,576人，每日入院病人中，有一成病情屬危殆或嚴重，留院病人中有1.1%屬危重病人，按周上升0.3個百分點。
上周有93名患者不治，按周增27%，而對比患者數目的7日平均死亡率，上周升0.01個百分點至0.16%，變動不明顯。
▼11月19日 東瀛遊行人才招聘日▼
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