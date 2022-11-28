新人結婚平均開支疫後回升近一成　人情金額不變惟某情況加碼兩倍

疫情困擾香港三年，在多變的防疫措施下，新人結婚亦面臨更多不確定性。

結婚資訊媒體生活易（ESDlife）今日（28日）公布「2022年結婚消費調查」，結果顯示新人結婚平均開支經過連續兩年微跌2%後，按年飆升9%至384,366元。當中婚紗攝影的升幅最高，飆升28%至25,534元，預料與港人恢復海外婚攝有關。至於去年人情中位數零增長，今年幾乎所有宴會場合繼續不變，高級酒店維持1,500元；一般酒店、私人會所及特色宴會維持1,000元；酒樓、午間婚宴及西餐廳人情亦維持800元。惟「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」升幅驚人，飆升200%至300元。



受疫情影響，去年結婚宗數為26,899宗，若以今年首三季宗數升幅推算，全年約為29,320宗，預期比去年升9%，但仍相比疫情前2019年近4.5萬宗低。

結婚平均開支升9%至38.4萬元 超越疫情前水平

生活易在今年9月至11月期間，共訪問1,226名位於2022年至24年結婚的新人。調查顯示，新人結婚平均開支回升9%至384,366元。根據近5年的數據，結婚平均開支最高為2019年的369,166元，即經過連續兩年下跌約2%後，今年已反升並超越疫情前的水平。

婚紗攝影飆升28%至2.5萬元

在各項結婚平均開支中，最高消費的項目為婚宴酒席，比去年升3%至149,044元。結婚首飾及戒婚則排第二高，亦升17%至108,988元，突破10萬元。

排第三高的蜜月旅行則升11%至45,891元，相信與出入境限制放寬有關。排第四的婚紗攝影為升幅最高的項目，飆升28%至25,534元，亦與入境措施放寬、港人恢復選擇海外婚攝有關，以致開支急增。上述四大開支共佔新人的開支約86%。

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酒店人情中位數維持1000元、酒樓800元

去年人情中位數零增長，今年幾乎所有宴會場合繼續不變，高級酒店維持1,500元；一般酒店、私人會所及特色宴會維持1,000元；酒樓、午間婚宴及西餐廳人情亦維持800元。

「只派餅卡沒有邀請出席婚禮」人情升兩倍

惟有3項的升幅驚人，包括受防疫人數限制令較多新人選擇的酒會，由600元升至800元，升幅達33%；「邀請出席於婚姻註冊處/教堂簽紙儀式」由300元升至500元，升幅達66%；「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」更由100元升至300元，升幅達200%。

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人口結構問題加疫情減結婚宗數

生活易媒體業務及市場部主管周卓盈表示，結婚宗數下跌為結構性問題，因30歲年齡層的人口已減少逾兩成，加上新人在疫情下受防疫措施影響，並不急於結婚。不過今年結婚宗數已有回升趨勢，她預料隨著措施進一步放寬，明年將有更多新人籌辦婚禮。

生活易媒體業務及市場部主管周卓盈預料，隨著防疫措施進一步放寬，明年將有更多新人籌辦婚禮。（梁鵬威攝）

新人轉趨一切從簡 選擇酒店辦婚禮較疫前增13%

根據調查結果，今年有約54%新人選擇酒店舉辦婚禮，較疫情前的2019年增13%。另有35%為酒樓，較疫情前劇減19%。

她指，婚宴圍數持續下跌，新人轉為舉行簡約婚禮，例如較多選擇到工廈的工作室，或在酒店的泳池或花園等形式，舉行戶外證婚。亦因婚宴規模縮小，新人所穿的禮服由5套減至3套。

海外婚攝首選日韓 新人更願意買首飾保值

調查顯示海外婚攝有上升趨勢，周卓盈表示受入境限制影響，內地及台灣難以自由進出，新人首選為日本及韓國，其次為歐洲國家，亦有部份待完全開關後，才考慮到海外婚攝。

人情方面，她指因本港經濟並未好轉，故人情價並無明顯變化，僅派餅卡或較簡約的婚禮，因涉及金額並不多，港人才願意慷慨送上人情。她亦指，相比婚宴等開支，新人明顯更願意投資保值產品上，因首飾為自用，亦有保值的作用。