賞你住｜明早11時搶$500優惠　有海洋公園酒店門票　即睇換領攻略

聖誕節及新春佳節將至，旅發局推出第四輪「賞你住」優惠，市民可在明日（29日）上午11時起預訂，名額為3萬個。新一輪計劃有多達160間參與，其中海洋公園萬豪酒店，除了包住宿一晚外，更提供自助早餐及晚餐，並附送成人入場門票兩張；雅格酒店則主打寵物，飼主可攜同毛孩到酒店住宿，並免費享用寵物專屬設施。



市民若準備參與活動，須在本地零售及餐飲實體店鋪，消費滿800元，在儲起機印收據正本後，則可經電郵或酒店網站預訂，確認後則可獲取500元住宿折扣優惠。下文將列出詳盡預訂詳情。



旅發局推出第四輪「賞你住」優惠。（旅發局提供）

新一輪「賞你住」約160間酒店參與 名額3萬個

旅發局表示，新一輪「賞你住」有多達160間酒店參與，名額為3萬個，包括多間簇新落成的酒店加入，更有不少酒店提供高性價比的豐富美饌、水療服務回贈，亦有免費自選電影觀賞，或寵物犬住宿禮遇等計劃，其中包括︰

．海洋公園萬豪酒店的「體驗海洋公園住宿計劃」，包酒店住宿一晚、兩位成人自助早餐及晚餐，以及海洋公園成人入場門票兩張。



．雅格酒店的「寵愛之旅」，包Arca Society雙人早餐及特色下午茶、免費過夜泊車服務等。寵物方面，亦提供手工製作毛孩美食、 每隻寵物可免費使用「Pawfect Wardrobe」（寵物服飾）兩小時，亦可免費享用寵物專屬設施。



．麗豪酒店的「Railcation 鐵．渡．樂」港鐵主題住宿計劃，包港鐵主題房間住宿一晚、「濠餐廳」自助早餐及晚餐，免費參與兩項港鐵主題的兒童互動遊戲、隨機派發港鐵精美限家禮品等。



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預訂前須持有800元指定實體店單據 限最遲2月26日入住

市民必先在本地零售及餐飲實體店鋪，消費滿800元，並儲起單據正本，在選定住宿計劃後，在11月29日早上11時起，便能以推廣碼「HKstay」，按酒店提供的指定方法，如電郵或網站，直接預訂住宿計劃。

「賞你住」適用範圍為價值500元或以上（連加一服務費），限一晚或連續兩晚的住宿計劃。住宿期介乎2022年11月29日至2023年2月28日，最遲須在2月26日入住。個別酒店設有不適用期，詳情須留意酒店的官方網站。

▼「賞你住」計劃酒店一覽▼



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登記入住時須提供單據正本

若市民經電郵預訂，標題須列明「「HKstay」；經酒店網站則須輸入「HKstay」。其他必填資料包括︰登記入住者姓名、聯絡電話、入住及退房日期、酒店住宿計劃名稱，及上傳消費收據副本。

須注意，單據必須為2022年11月22日起，在合資格實體零售或餐飲商戶發出，最多只接受兩張合共消費滿800元的單據。單據上須列出商戶名稱、消費項目、日期及金額。雖然預訂時只須提交副本，但市民在登記入住時須提供正本。

此外，每間酒店的「賞你住」名額有限，先到先得，訂完即止。酒店在收到預訂及核實收據後，在48小時內會向成功預訂的市民發出確認，市民即可獲500元的酒店住宿折扣優惠。