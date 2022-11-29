疫情．最新｜薄扶林寶翠園第2座27人違強檢公告　20人共被罰$20萬

新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（28日）新增宗確診7,793宗個案，仍維8,000宗水平。醫務衞生局局長盧寵茂表示，疫情最近是有升溫的跡象，最近染疫人數和死亡數字都有上升的趨勢，重症人數和死亡數字都有上升的趨勢，並提到最近天氣開始轉涼，感染數字上升，同時對醫療系統構成一定壓力。



昨日疫情概要：

-增7,793宗確診，較昨日下跌2.99%。

-輸入個案為605宗，佔整體個案比率7.76%；相比同日17,736名機場入境人數，比率則為3.41%，七日平均比率是4.08%。

-新增26名患者死亡，7日平均死亡率0.186%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,718人。

-累計2,721人留院，其中322人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別9及12宗。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.17，即一名患者可傳染多於一人，趨勢傾向「平台期」。（港大醫學院圖片）

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【12:25】中西區民政事務處上午約七時三十分起聯同西區警區和衞生署於薄扶林寶翠園2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了約490名受檢人士。當中，27人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中20人發出了10,000元定額罰款通知書。

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