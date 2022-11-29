青協指疫下接獲逾2萬宗情緒求助個案　逾4成受訪學生壓力指數偏高

疫情持續近三年，學生幾度停課又復課，對他們的心理健康造成影響。香港青年協會「關心一線2777 8899」於2021年9月至今年8月期間，分別曾處理22,780宗與情緒相關的求助個案，較去年上升3,335多宗；另有9,113宗與校園生活相關的求助個案，當中以「升學」、「學習技巧」及「校園適應」為最主要範疇。



「關心一線2777 8899」今天（29日）公布「中學生情緒及求助狀況」調查結果，當中46.5%中學生的壓力指數屬偏高水平，24.2%更出現不同程度的焦慮傾向。



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青協「關心一線2777 8899」於今年10至11月期間，以問卷形式成功訪問5,160名中一至中六學生，了解他們的情緒及求助狀況。結果顯示，9月開學後，令學生最感困擾的事情包括46.7%學生感「功課／考測繁重」、39.4%學生感「學習動力低」，亦有29.1%感「成績退步」。

問卷亦參考焦慮症自評量表（Self-Rating Anxiety Scale, SAS），以了解青少年的焦慮情況。結果顯示，24.2%受訪學生有輕度至嚴重程度的焦慮傾向，較兩年前的21.9%有輕微上升；而和2018年的15.4%相比，則增加了8.8佪百分點。

學生過去一星期較常出現的焦慮徵狀主要為，45.3%「我容易感覺疲倦和乏力」，29.6%「我容易感到煩亂或覺得驚恐」及29.1%「我覺得比平時容易緊張和著急」，情況令人關注。

調查亦顯示，88.5%學生同意「我不反對向別人求助，但我有煩惱會盡量自己解決」，69.9%同意「我認為遇到情緒困擾是人之常情，不需要掩飾」；亦有70.9%認為「求助需要很大勇氣」。

香港青年協會副總幹事徐小曼表示，雖然疫情陰霾未消散，但大部分中學已逐步復常，包括恢復全日課及重新開放課後活動。然而，不少學生反映課程緊湊，功課繁重，學業壓力快速升溫。

香港青年協會副總幹事徐小曼表示，不少學生反映課程緊湊，功課繁重，學業壓力快速升溫。（梁鵬威攝/資料圖片）

徐小曼認為，學生之間的學習和適應步伐存在差異，加上本學年的新教師比例增加，學校在復常路上宜留有喘息空間，應多關注學生在課業以外的身心、社交和全人健康需要，加強經營校內關愛互助氛圍，提升學生歸屬感和幸福感。

徐又指，部分數據反映學生的求助心態尚算正面，但相信學校有不少隱藏自己情緒而沒有勇氣求助的學生，她建議學生嘗試自己解決問題後，若情緒仍然持續困擾，甚至影響日常生活，便應盡快求助。除了可以找父母、老師、社工傾談，社區亦有不同形式及具信譽的輔導資源可供選擇。對於不少學生表示容易感到疲倦、乏力，有機會是壓力及負面情緒的早期徵兆，學生及身邊人應多加留意。

如學生遇上情緒問題，可透過以下方法聯絡有關服務：



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