疫情．最新｜個案即時有效繁殖率回落　復必泰二價疫苗周四有得打

本港新冠病毒確診數字仍高企，昨日（29日）新增7,547宗確診，個案數字連續2日回落至7,000宗水平。港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率持續回落，惟仍高於1，代表每名患者傳染於一人，故每日確診數字難明顯回落。



12歲或以上合資格人士明日（12月1日，星期四）起可選擇接種復必泰二價疫苗，網上預約服務正開放預約，60歲或以上領取即日籌接種疫苗的合資格人士，則可在接種點現場作出選擇。



昨日疫情概要：

-增7,547宗確診，較前一日下跌3.16%。

-輸入個案為590宗，佔整體個案比率7.82%；相比同日15,173名機場入境人數，比率則為3.89%，七日平均比率是4.03%。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率0.185%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,718人。

-累計2,788人留院，其中377人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別11及12宗。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.14，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼



+ 1

▼11月29日 8名港大學在港大悼念烏魯木齊大火死難者▼



+ 26

▼11月28日 盧寵茂指疫情最近升溫▼



▼11月24日 每周疫情記者會▼



+ 1

▼11月23日 車公誕市場攤位競投▼

