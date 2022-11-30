疫情．最新｜個案即時有效繁殖率回落　復必泰二價疫苗周四有得打

撰文：黃煦緻 林穎嫺 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 馬煒傑 何瑞芬 梁晉穎 洪芷菁
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本港新冠病毒確診數字仍高企，昨日（29日）新增7,547宗確診，個案數字連續2日回落至7,000宗水平。港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率持續回落，惟仍高於1，代表每名患者傳染於一人，故每日確診數字難明顯回落。

12歲或以上合資格人士明日（12月1日，星期四）起可選擇接種復必泰二價疫苗，網上預約服務正開放預約，60歲或以上領取即日籌接種疫苗的合資格人士，則可在接種點現場作出選擇。

昨日疫情概要：

-增7,547宗確診，較前一日下跌3.16%。
-輸入個案為590宗，佔整體個案比率7.82%；相比同日15,173名機場入境人數，比率則為3.89%，七日平均比率是4.03%。
-新增13名患者死亡，7日平均死亡率0.185%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,718人。
-累計2,788人留院，其中377人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別11及12宗。

疫情．11.29｜增7547宗確診13死　文體旅局常秘黃智祖第二度確診
港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.14，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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