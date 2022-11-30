疫情．最新｜增8810宗確診　多16人死　XBD、BF.7本地個案增兩宗

本港今日（30日）新增8,810宗確診，較昨日增加18.73%，包括657宗輸入，多16人死亡，累計死亡個案10,747宗。本地個案帶有新變異病毒株亦增加9宗，包括一直個案較少的XBD及BF.7各增一宗。



本港新冠病毒確診數字仍高企，昨日（29日）新增7,547宗確診，個案數字連續2日回落至7,000宗水平。港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率持續回落，惟仍高於1，代表每名患者傳染於一人，故每日確診數字難明顯回落。



12歲或以上合資格人士明日（12月1日，星期四）起可選擇接種復必泰二價疫苗，網上預約服務正開放預約，60歲或以上領取即日籌接種疫苗的合資格人士，則可在接種點現場作出選擇。



昨日疫情概要：

-增7,547宗確診，較前一日下跌3.16%。

-輸入個案為590宗，佔整體個案比率7.82%；相比同日15,173名機場入境人數，比率則為3.89%，七日平均比率是4.03%。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率0.185%，整體死亡率0.51%，累計死亡人數為10,718人。

-累計2,788人留院，其中377人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別11及12宗。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.14，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【12:15】康文署今日（30日）聯同將軍澳警區和衞生署在將軍澳早前被納入強制檢測公告的將軍澳廣場7座進行執法行動。是次行動共檢查522人，當中八人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令。政府向其中七人發出了10,000元定額罰款通知書。行動今日上午約7時半開始，至上午約10時半結束。



11月內政府幾乎每日進行一或兩次突擊行動，累計30天共向違反強檢人士收取210萬元罰款。

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