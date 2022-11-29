反封控示威｜港學生：應關心新疆人嘅事　內地生：理解港人冷感

新疆烏魯木齊上周四（24日）發生十死九傷的住宅大廈大火，在內地引發反封控抗議，約20人今晚（29日）到港大參加燭光悼念集會。他們當中有一名本地「香港仔」，對於不少港人對是次事件冷感，他不認同這個取態，「社運唔淨係新疆人嘅事，唔淨係大陸人嘅事，而係每一個中國人，以及每一個關心中國嘅世界公民都有份。」



有於香港讀書的內地人，雖然認同示威，但擔心秋後算帳，尤其家人於內地生活，因此不敢走上前線。他稱理解港人對事件冷感，但強調2019年時，有不少內地人支持反修例示威。



▼11月29日 近20名港大生在港大悼念烏魯木齊大火死難者▼



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有網民今日（29日）發起到香港大學舉行悼念活動，高峰時接近20人舉起白紙抗議，各人不時高叫上述口號，之後又合唱「國際歌」。

有現場男學生表示，即使害怕，但亦要站出來。(蘇煒然攝）

港生：任何身份都應該關注事件

在近20名參與者中，其中一人為港人Oasis。他表示本身就讀其他本地大學，昨日（28日）亦有到中環參與悼念活動，今日知道港大有活動，故特意到場。

他表示，認同內地「四通橋事件」以來的示威活動。對於不少港人對事件冷感，他不以為然，「社運唔淨係新疆人嘅事，唔淨係大陸人嘅事，而係每一個中國人，以及每一個關心中國嘅世界公民都有份。」

Oasis續指，無論任何身份都應該關注，正如大家關注俄烏戰爭、阿富汗戰爭等，總會有身份關注事件。

Oasis是少數參與悼念的港人。(蘇煒然攝）

回應網民冷嘲熱諷：有啲討論區唔使太認真

Oasis表示，2019年時亦有關注反修例示威，對於香港再有示威、公眾活動感到欣惠。不過有網民對今次內地示威冷嘲熱諷，因為當年有內地人批評反修例事件。對此，他指任何國家都有自由派，自己亦認識一些支持反修例示威的內地人，認為不少港人「錯誤地將成個大陸嘅大陸人視為一個整體」，「有啲討論區上咗唔使太認真」。

胡先生表示，對受訪有點擔心，希望樣子、衣服都打上格子（蘇煒然攝）

內地生心裡支持：擔心參與後被秋後算帳

港大內地生胡先生今日未有直接參與悼念，但支持行動。他坦言擔心參與後被秋後算帳，令內地的家人受影響，認為參與悼念的內地同學都應該要保護自己。

胡先生又認為，事件同樣反映香港已改變，今次活動不再如2019年般自由，各人都變得擔心被捕。對於部份港人出於內地人不支持反修例示威而不願聲援，胡先生表示理解，但亦不盡認同。他解釋，一些和平理念並無問題，Twitter及YouTube亦有內地人支持，「站在香港這一邊。」

不過他亦承認，內地的媒體及宣傳，令不少人不太了解當時香港的情況，以致出現誤解，他亦因此理解現時港人的取態。

▼11月28日 中環有約40人拿白紙悼念新疆大火死者▼



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▼11月28日 中大約60人拿白紙悼念新疆大火死者▼



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▼11月28日 浸會大學民主牆▼



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▼11月28日 香港中文大學有人穿上黑衣手持黑布默站▼



▼11月27日 科技大學有學生聲援內地示威民眾▼

