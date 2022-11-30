七一刺警死因｜警員街上值勤突遭背部插刀　奔出馬路終不支倒下

2021年七一晚上銅鑼灣崇光百貨外發生刺傷警員事件，疑行兇男子用刀事後自插胸口身亡，死因庭今午（30日）續訊，事件中被刺傷的警員供稱，他當日在行人路近紅綠燈的位置值勤時，突有人大力拍其左邊，之後覺右背近肩位被插了一刀，對方立即把刀拔出，他便即向前奔跑，並大叫：「有刀！幫我，中咗刀！」但他跑至馬路時已倒地，他在等待救護車時清醒。他稱左肩近腰位置有12厘米的傷口，傷口深及肺部，其肺部亦有3厘米的傷口，至今仍未能繼續執行職務。



死者梁健輝(50歲)，在2021年7月1日晚上，在銅鑼灣祟光百貨（Sogo）外，用刀刺傷男警蘇敬祖後自插胸口死亡。設有3女2男陪審團，由死因裁判官高偉雄處理，警務處處長作為有利害關係一方列席。

2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外發生警員遇刺事件。(詳看下圖)

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梁突從他左後側出現並拍打他

警員蘇敬祖供稱，他案發時隸屬於東九龍機動部隊，當日中午12點起已開始值勤，他身穿軍裝在銅鑼灣Sogo一帶巡邏。至晚上約10時05分，他站在崇光百貨對出行人路近紅綠燈位置，望向東角道一帶，發現梁在其左側後方出現。蘇稍微左轉，梁即伸出左手，大力拍向其左邊肩膊，右手則持刀刺向蘇的背部近肩頭位置。蘇感到刺痛，繼而感到刀被拔出，他轉向左邊並跑開，意圖拉開與梁的距離，同時大叫：「有刀！有刀！幫我，中左刀！」蘇之後用右手按著傷口，跑到馬路時倒下，他等候救護車到場期間一直清醒。

女記者在YouTube頻道直播事發經過

庭上隨後播出時任《看中國》女記者在其Youtube 頻道的直播片段，顯示蘇被刺後迅速拉開與梁的距離，並倒在馬路上。同一時間，大批警員衝向梁，並拉起封鎖線，之後救護車抵達。蘇確認他是片中受傷的警員，他未有聽到梁有向他說任何話。

傷口深及肺部 肺有3厘米傷口

蘇隨後透露，他事後左肩近腰位置有12厘米的傷口，傷及肺部造成3厘米的傷口。他在瑪麗醫院留醫六日後，轉往養和醫院留醫至同年7月19日，之後斷斷續續請病假，至今仍未能繼續執行職務，但已調任水警。蘇又稱他當日執勤期間，未有與任何人爭執，有截查市民，但未有拘捕任何人，他事前亦不認識梁。

研訊明續。

案件編號：CCDI-555/2021(MC)