黎智英案｜Tim Owen未代表黎出庭　辯方透露因未能延長工作簽證

壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力，違反《港區國安法》，並涉用旗下公司透過《蘋果日報》發布煽動刊物的案件，原定今(1日)在高等法院開審，並會由3名國安法指定法官會審。惟開審前卻因黎獲准聘請英國御用大律師Tim Owen，從引發另一輪風波。終審法院於本周初拒絕向律政司批出上訴許可，黎可續由英御狀代表，惟特首李家超即宣布會要求人大釋法，律政司亦去信法庭申請押後審訊，但黎的審訊今早仍如常開庭，控方開庭後申請案件押後7天，辯方沒有反對。法官李運騰認為押後較長時間較理想，把案押後至12月13日再訊。辯方透露Tim Owen無法就黎案延長工作簽證。



法庭於早上十時半準時開庭，律政司的代表甫開庭即向3名法官表示，早前已去信法庭，要求案件押後7日，以待人大釋法，辯方不反對押後。

辯方指Tim Owen無法就黎案延長工作簽證。

原本代表黎智英的英國御用大律師Tim Owen，今早未有代表黎出庭，黎續由資深大律師彭耀鴻代表。彭向法庭解釋，Tim Owen昨日無法延長就黎案的工作簽證，因此無法到庭代表黎。彭又指，Tim Owen本身在港正處理另一宗案件，但只有黎案的工作簽證未能延期。

據了解，Tim Owen本已獲批工作簽證來港工作，他並正處理另一案刑事案件。而黎智英一方則向入境處申請，要求把簽證准許他可處理的案件，擴至至黎的案件，但入境處未有批准。

黎智英的女兒(右)今早亦有到法庭。（盧翊銘攝）

被告黎智英（74歲）與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控各1項串謀發佈煽動刊物罪及串謀勾結外國勢力罪。黎另單獨被控2項串謀陳梓華、Mark Simon、李宇軒等人勾結外國勢力的罪行。

持槍警押送黎的囚車到法院

黎智英今早九時許被押送至高等法院，法院附近保安明顯加強，有持槍警員在現場戒備，亦有警員帶著警犬在囚車出口附近巡邏。但法庭的保安則如常，所有上法庭的人，必須先在地下大堂接受安檢。處理黎案的7號庭位於法院五樓，該層明顯有較多保安員駐守，進入法庭的人士都要先取籌並經查證後才可進入。

黎智英今早被押送至高等法院時，保安明顯加強。(詳看下圖)

+ 1

設200座位在延伸法庭供市民旁聽

由於案件受公眾關注，司法機構有作特別安排，包括預留了75個座位供傳媒代表旁聽，其中27個於庭內，48個在法庭的延伸部分；公眾方面，亦安排了23個座位讓市民進庭旁聽，另有逾200座位在高院3個樓層的法庭的延伸部分，市民可透過視像形式旁聽。

案件將會由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，料審訊需時30天。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen至港府要求釋法的經過。(詳看下圖)