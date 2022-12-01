疫情．最新｜單日確診反彈至近9000宗　復必泰二價疫苗今有得打

撰文：林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 梁晉穎 何瑞芬 江麗盈 陳葆琳
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本港新冠病毒疫情再反彈上近9,000宗水平，昨日（11月30日）新增8,810宗確診，較昨日上升逾一成半，當中包括657宗輸入個案，多16人死亡。

針對Omicron變異病毒株的復必泰二價疫苗，今日（12月1日）開始可供12歲或以上合資格人士用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。

昨日疫情概要：

-增8,810宗確診，較前一日上升18.73%。
-輸入個案為657宗，佔整體個案比率7.46%；相比同日15,085名機場入境人數，比率則為4.36%，七日平均比率是4.04%。
-新增16名患者死亡，7日平均死亡率升至0.191%，整體死亡率維持0.51%，累計死亡人數為10,747人。

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港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.13，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

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