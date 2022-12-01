疫情．最新｜新冠流感夾擊　防疫措施不放寬　3歲男童染流感危殆

香港疫情再破萬！衞生防護中心今日（1日）公布新增10,137宗確診，包括9,531宗本地感染個案及7,601宗快速測試陽性個案，同時新增606宗檢測陽性輸入個案，另多15名確診病人離世。



今日疫情概要：

-增10,137宗確診，較前一日上升15.2%。



-輸入個案為606宗，佔整體個案比率5.98%；相比同日15,422名機場入境人數，比率則為3.93%，七日平均比率是3.89%。



-新增15名患者死亡，7日平均死亡率維持0.191%，整體死亡率維持0.51%，累計死亡人數為10,762人。



-本地個案帶有新變種病毒株個案增10宗，包括XBB增3宗累計97宗、XBD多1宗累計18宗、BF.7多1宗累計4宗、BQ.1.1多5宗累計113宗。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.13，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



【16:28】醫務衞生局副局長李夏茵表示，現時疫情升溫中，政府希望加強市民防疫屏障能力，特別是一老一幼。她又指，港府會精準抗疫、科學抗疫，此刻防疫措施不放寬，但亦未到要收緊地步：「（疫情）走勢見未見向下跌情況，會否再升無人見得到，因新冠病毒十分狡滑，傳播性強。」

【16:25】醫管局港島西醫院聯網副顧問醫生（兒童及青少年科）邵嘉嘉表示，目前有兩名小童感染新冠後出現重症，情況危殆，包括一名健康良好5歲男童，另有一名3歲童感染流感後併發重症，情況持續轉差，須用呼吸機及強心藥。

【16:13】醫院管理局（醫管局）總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，過去一周住院人數升，近日有2700人入院，每日新增入院平均340人，安老院入院人數亦增加，佔18.6%，較上個月初的11%有明顯上升。

【16:10】歐家榮表示，污水監測的病毒含量在11月中開始急速上升，近兩日升幅得多，人均病毒含量超120萬拷貝，近130萬拷貝，遠遠比9月頭高峰勁，接近3月初及3月中的數字，顯示社區好多個案存在。

【16:03】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，11.25至12.1每日平均有 8882宗確診，較之前一周有8.4%增長。

【15:46】1970年開業的漢榮書局今日宣布12月31日結束門市營業，曾指沒有在漢榮買不到的教科書，而漢榮六位負責人表示，今次決定實屬無奈而沉重，但深知未來已無法再為學界提供令人滿意的服務，「如今只好忍痛放下」，選擇將門市結業。六位負責人稱今年均已「登陸越柒」，工齡長達40多年至60年，長時間的辛勞對身體多處造成不同程度的損傷，加上疫情持續影響，本港教科書供應鏈被破壞，中學教科書售賣期大幅壓縮一半。

▼漢榮書局▼



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【12:45】房屋署今聯同沙田警區（田心分區）和衞生署在沙田秦石邨石晶樓出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了287名受檢人士。當中，五人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中兩人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:40】復必泰二價疫苗在今日，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦在社交媒體貼文，已接種二價疫苗，更形容「早打早享受」，他在回覆記者查詢時指，打針後感覺良好。何栢良又預料，內地難以在短時間內如香港一樣步向復常，因內地現時仍未開始接種第四針的疫苗，而且三歲以下的幼童更從未接種疫苗，建議可以參考港府設立疫苗通行證，鼓勵市民打針。

【11:27】合資格人士今日（1日）起可接種復必泰二價疫苗作為第四劑疫苗或康復後的第三劑疫苗。今早的荔枝角公園體育館社區疫苗接種站，前來接種人士不算多，有接種復必泰二價疫苗的市民稱對疫苗有信心，希望透過接種保護自己，但亦有市民表示無意選擇二價疫苗。

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼



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▼11月29日 約20港大學在港大悼念烏魯木齊大火死難者▼



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▼11月28日 盧寵茂指疫情最近升溫▼



▼11月28日 中環有約40人拿白紙悼念新疆大火死者▼



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▼11月24日 每周疫情記者會▼



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▼11月23日 車公誕市場攤位競投▼

