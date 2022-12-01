疫情．最新｜確診反彈至近9000宗　復必泰二價疫苗逾3萬人已預約

本港新冠病毒疫情再反彈上近9,000宗水平，昨日（11月30日）新增8,810宗確診，較昨日上升逾一成半，當中包括657宗輸入個案，多16人死亡。



針對Omicron變異病毒株的復必泰二價疫苗，今日（12月1日）開始可供12歲或以上合資格人士用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。



昨日疫情概要：

-增8,810宗確診，較前一日上升18.73%。

-輸入個案為657宗，佔整體個案比率7.46%；相比同日15,085名機場入境人數，比率則為4.36%，七日平均比率是4.04%。

-新增16名患者死亡，7日平均死亡率升至0.191%，整體死亡率維持0.51%，累計死亡人數為10,747人。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.13，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



【12:45】房屋署今聯同沙田警區（田心分區）和衞生署在沙田秦石邨石晶樓出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動共檢查了287名受檢人士。當中，五人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中兩人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:40】復必泰二價疫苗在今日，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦在社交媒體貼文，已接種二價疫苗，更形容「早打早享受」，他在回覆記者查詢時指，打針後感覺良好。何栢良又預料，內地難以在短時間內如香港一樣步向復常，因內地現時仍未開始接種第四針的疫苗，而且三歲以下的幼童更從未接種疫苗，建議可以參考港府設立疫苗通行證，鼓勵市民打針。

【11:27】合資格人士今日（1日）起可接種復必泰二價疫苗作為第四劑疫苗或康復後的第三劑疫苗。今早的荔枝角公園體育館社區疫苗接種站，前來接種人士不算多，有接種復必泰二價疫苗的市民稱對疫苗有信心，希望透過接種保護自己，但亦有市民表示無意選擇二價疫苗。

▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼



▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼



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