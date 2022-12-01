二價疫苗｜合資格人士今可接種　首日打針市民欲提高保護讚手勢好

合資格人士今日（1日）起可接種復必泰二價疫苗作為第四劑疫苗或康復後的第三劑疫苗。今早的荔枝角公園體育館社區疫苗接種站，前來接種人士不算多，有接種復必泰二價疫苗的市民稱對疫苗有信心，希望透過接種保護自己，但亦有市民表示無意選擇二價疫苗。



今早約10時半，荔枝角公園體旁的接種站等候接種的人約有10人，有人是來接種復必泰二價疫苗。64歲的馮先生已接種三針復必泰，因早前留意到報道知道今日可接種復必泰二價疫苗，讀過不少專家意見的他對二價疫苗有信心，相信可預防感染新變種的新冠，決定來接種。

馮先生提到，接種復必泰疫苗過程及感覺與其他疫苗無異，更大讚接種人員：「手勢好，一啲都唔痛。」他也透露最近確診個案多，也有提醒身邊朋友現時已可接種復必泰二價疫苗，不過他強調：「打唔打針好個人，都係提一提，佢哋自己決定。」

今年64歲的馮先生表示，早前留意到報道，讀過不少專家意見，對二價疫苗有信心，決定來接種。（江麗盈攝）

60多歲的葉先生同樣是來接種第四劑疫苗，選擇二價疫苗是看到政府宣傳，主動來接種希望提高保護。雖然近日確診個案增加，但葉先生表示不太擔心：「政府控制得好好呀。」他續提到，身邊有不少朋友都會接種二價疫苗。

接種第三針的蕭女士表示，即使知道已有復必泰二價疫苗作第四劑選擇，但仍選擇接種普通復必泰疫苗：「因為我唔係好怕嗰啲嘢，我見啲人病一陣就好。」蕭女士續指，今日來接種主要考慮是要符合疫苗通行證，坦言是為出行才來打針。

45歲的沈先生稱，去年底已接種三劑疫苗，期後一直在家工作，「都好安全，無中過。」因而一直未有考慮接種第四劑疫苗。

至近月，一家人決定聖誕節到泰國旅遊，為求「安心出遊」，沈先生跟太太特意等到二價疫苗抵港才預約來接種，希望接種後面對變種病毒有更好保護；而家中幾個孩子，雖然因未滿12歲無法接種二價疫苗，但已接種三劑疫苗，「應該都有足夠保護。」

政府早前公布，今日起提供復必泰二價疫苗供接種，專家建議50歲或以上人士、及12歲或以上免疫力弱人士接種第四劑疫苗。而18至49歲人士經考慮對自身的風險和益處，如有較高暴露風險或個人需要，亦可接種第四劑疫苗。

政府的預約系統則列明，只接受未曾染疫12歲或以上免疫力弱人士、或未曾染疫18歲或以上人士預約接種復必泰二價疫苗。