江澤民逝世｜中聯辦設靈供弔唁　行會立會成員、盧寵茂等官員到場

前國家主席、中共前總書記江澤民於昨日在上海逝世，香港中聯辦今日（1日）下午2時半開始設靈供弔唁。約2時45分，行政會議非官守成員率先入場弔唁，其後多名局長包括盧寵茂、楊何蓓茵等，以及多名立法會議員亦先後到場。



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今午約2時45分，行政會議非官守議員召集人、立法會議員葉劉淑儀，帶領一眾行政會議非官守成員，包括前金管局局長任志剛等，率先入場弔唁。其後，醫務衛生局局長盧寵茂、公務員事務局局長楊何蓓茵、發展局局長甯漢豪等一眾局長亦到場。

下午約3時，立法會主席梁君彥帶領一眾立法會議員進場，包括邵家輝、姚柏良、容海恩等。

香港中聯辦今日下午2時半開始，至追悼大會舉行之日，都會在辦公樓內設靈堂，接受香港各界弔唁，時間為每日上午9:30至12:00、下午2:30至5:30。

香港中聯辦公告表示，弔唁者須提前致電預約，嚴格遵守特區防疫規定，進入中聯辦大樓須掃「安心出行」，並出示當天快測陰性證明、或24小時內核酸檢測陰性證明，同時出示健康碼藍碼及測量體溫，著裝肅穆，不攜帶手袋等物品，全程佩戴N95或以上標準口罩。

▼11月30日 江澤民逝世▼

