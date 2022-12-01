僱主非禮印傭兩罪成　指原審官以其行為怪異定其罪不公　上訴得直

男僱主被指兩度在住所非禮女印傭，包括要她手淫及吮其乳頭等，女傭並指她遭非禮後翌日，僱主曾只穿內褲要她按摩。男僱主卻指非禮指控全屬誣告，惟審訊時原審裁判官卻指僱主與女傭單獨相處仍只穿內褲求按摩，認為行為怪異，裁定他兩項非禮罪成，被判囚21個月。僱主不服到高院上訴，法官審視案情後，認為即使僱主的行為怪異，但不足構成侵犯行為，原審官又未有處理女傭口供上的重大差異，認為裁決並不穩當，裁男僱主上訴得直，撤銷定罪和判刑。



上訴人高永雄，原被裁定兩項非禮罪成，指他於2019年3月某日及同月26日，在九龍城明明閣和佐敦的住所非禮外傭X。

上訴人高永雄就兩項非禮罪提上訴，在高等法院被衣定得直，獲撤銷控罪。（資料圖片）

指事主兩項指控均屬誣告

控方案情指，高第一次非禮事主X時，拉著X的手至他的下體，要X替他手淫，X跟從並幫他手淫至射精；高在第二次非禮時，他把手伸入X的上衣摸她的胸，並吸吮其乳頭，高又被指用手指伸入X的下體。但辯方指這些情節均沒有發生，全屬誣告。

片段見被告在客廳只穿內褲

高院法官在判辭指，X作供時提及她在第二次非禮後翌日，即3月27日，她在九龍城單位工作時，只有她和高在場，高在房間更衣後，要X替他按摩，從單位內的閉路電視片段可見，高出客廳時只穿內褲，並在X面前走動，X驚慌下開啟手機的錄音功能，收錄她拒絕，並說：「唔要按摩。」X其後離開住所，拿著手機邊跑邊哭，又以廣東話和印尼語說「唔要按摩。」警員見X情緒激動並大哭，帶她到警署而揭發事件。

原審裁判官張天雁裁決時曾指：「一個正常男僱主都不會在如此沒有需要及屋內只有女傭的情況下只穿內褲。」

行為怪異不足構成侵犯

高提出多項上訴理據，包括高在X面前只穿內褲的證據，只關乎其品格不良，但原審裁判官錯誤依賴此證據定罪。法官亦稱，高穿著內褲要求外傭替他按摩，行為雖怪異和令人不安，但不足構成侵犯行為。但原審裁判官考慮這證據，並視之為有犯罪傾向的侵犯行為。

未處理X供辭上的重大分歧

此外，高指原審裁判官沒有恰當地處理X證供中的重大分歧，包括第一次非禮事件的日期，和X在第二次非禮事件時，有否幫高手淫。法官認為這些理據亦成立，指X在口供中提第一次非禮事件發生在3月22日，但庭上卻有多個版本。她錄取兩份口供時記憶猶新，即使出錯也不應太離譜。但她作供時不斷更改案發日期，甚至指是2月發生，原審裁判官裁決時卻隻字不提。

此外，X在口供稱第二次非禮事件中，有替上訴人手淫，作供則指沒有此事。原審裁判官沒有就此作詳細分析，只是用寥寥數句，解釋這些事不足以影響X的可信和可靠性，故認為裁決不穩，裁定高上訴得直，撤銷定罪和判刑。

案件編號：HCMA35/2022