二價疫苗｜專家建議二價疫苗可作第三針　成人可選擇打第五針

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，今日（1日）聯同行政長官專家顧問團進行會議，討論並發出有關本港接種新冠疫苗的暫擬共識建議。

專家建議，二價疫苗可作為第三或第四劑的另一選擇；已完成接種四劑疫苗半年後的成人，可接種額外一劑疫苗。



▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



因應復必泰二價疫苗經已抵港、近日社區及院舍的新型冠狀病毒病活躍程度有所上升，以及預期冬季會出現的高峰，聯合科學委員會聯同專家顧問團特別就二價疫苗的使用作出討論，以補充10月13日公布的相關建議。

專家敦促為符合資格的安老及殘疾人士院舍院友盡快安排接種四劑疫苗，以減低死亡和重症的風險。經審視海外的實踐經驗，以及復必泰二價疫苗與本港流行的Omicron變異病毒株吻合，專家認為已接種四劑疫苗（或已接種三劑並曾受感染）的安老院舍和殘疾人士院舍院友，可按個人需要接種額外一劑二價疫苗以加強個人保護，而院友亦可在知情同意下選擇原始病毒株疫苗。此外，二價疫苗亦可作為第三或第四劑的另一選擇。

因應部分成人已完成接種四劑疫苗（或已接種第三劑及曾受感染）並超過半年，專家認為有關人士可選擇於完成最後一次接種或康復後六個月，在知情同意下選擇接種額外一劑疫苗以加強個人保護。相關做法也適用於18歲或以上免疫力弱人士，而相關間距可縮短至三個月。