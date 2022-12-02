疫情．最新｜新增9996宗確診再逼萬宗　多11名患者離世

衞生防護中心今日（2日）公布新增9996宗確診個案，9359宗本地感染個案包括1939宗核酸檢測陽性個案及7420宗快速測試陽性個案，同時新增637宗檢測陽性輸入個案，另有11名患者離世。



港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.125，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

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【15:53】路政署與荃灣民政事務處今日（2日）表示，聯同荃灣及黃大仙警區和衞生署在早前被納入強制檢測公告的鑽石山龍蟠苑龍璋閣及荃灣尚翠苑翠庭閣，檢查住戶的檢測證明，行動共檢查了851受檢人士，當中65人被發現沒有在指定昤間內檢測，被獲發強制檢測令，當中31人更被各罰款一萬元。

【15:00】政府物流服務署署長陳嘉信核酸檢測陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離，最近一次上班日期為昨日（12月1日）。政府表示，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快測，最近沒有外遊紀錄。

【13:46】衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團會議後，建議18歲以上的成人、院舍及免疫力低市民可按需要接種第五針，雖然政府暫未更新接種疫苗指引，想打第五針市民要等候政府最新公布，但以下第五針須知，一文解釋接種第五針所需條件，哪類人較有急切需要接種，讓大家有更多時間為打與不打作考慮。

現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

【12:55】衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，過去一周本港新增一宗感染類鼻疽確診個案，涉及一名70歲女子，患有糖尿病，居於長沙灣元州街。該名病人臨床診斷為肺部感染，現時仍然留院，情況穩定。中心又指，患者一名家人曾在今年9月中確診，由於類鼻疽潛伏期可長達數月，不排除他們較早時共同暴露於受污染環境而受到感染。

【12:32】新冠肺炎疫情趨嚴重，昨日（1日）確診數字更破萬宗，突破9月以來的水平。呼吸系統科專科醫生梁子超預料，如XBB和BQ.1.1等新變異株個案未有急升，今輪疫情有機會在兩周後見頂。

【10:53】新冠確診昨日破萬宗，當中不少為安老院舍個案。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝今日（2日）在電台節目指出，最近院舍新一波的爆疫源頭或源於新來港入職的外地勞工，因他們之前從未染疫，並將病毒帶入了院舍。

【09:29】新冠疫苗接種率達七成的小學昨日（1日）起可以恢復全日面授課堂。其中聖公會天水圍靈愛小學昨日亦恢復全日面授課堂，校長孔偉成表示，昨日運作暢順，雖然小一、小二生未試過在學校用膳，但學生適應比想像中好，「小朋友都開心。」

復必泰二價疫苗昨日在本港開打。 (何栢良攝)

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