疫情．最新｜確診個案重上逾萬宗　再有幼童染疫危殆腦水腫

撰文：呂穎姍 林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 馬煒傑 何瑞芬 梁晉穎 江麗盈
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香港疫情再反彈，衞生防護中心周四（1日）公布新增10,137宗確診，包括9,531宗本地感染個案及7,601宗快速測試陽性個案，同時新增606宗檢測陽性輸入個案，另多15名確診病人離世。

周四疫情概要：

-增10,137宗確診，較前一日上升15.2%。

-輸入個案為606宗，佔整體個案比率5.98%；相比同日15,422名機場入境人數，比率則為3.93%，七日平均比率是3.89%。

-新增15名患者死亡，7日平均死亡率維持0.191%，整體死亡率維持0.51%，累計死亡人數為10,762人。

-本地個案帶有新變種病毒株個案增10宗，包括XBB增3宗累計97宗、XBD多1宗累計18宗、BF.7多1宗累計4宗、BQ.1.1多5宗累計113宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.125，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

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