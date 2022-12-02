疫情．12.2｜新增9996宗確診再逼萬宗　多11名患者離世

衞生防護中心今日（2日）公布新增9996宗確診個案，9359宗本地感染個案包括1939宗核酸檢測陽性個案及7420宗快速測試陽性個案，同時新增637宗檢測陽性輸入個案，另有11名患者離世。



今日疫情概要：

-增9,996宗確診，個案回落至10,000以下。

-輸入個案637宗，佔整體個案比率6.37%；相比同日13,689名機場入境人數，比率則為4.65%，七日平均比率是3.92% 。

-新增11名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.18%，整體死亡率降至0.50%，累計死亡人數為10,773人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增7宗累計104宗，BQ.1.1個案多4宗至117宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.125，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

【23:40】工聯會立法會議員郭偉强今日（2日）快測陽性，需要居家隔離，將無法出席明日（3日）舉行的「二十大精神宣講會」。

郭偉强快測陽性。（郭偉强Facebook）

【21:19】醫務衞生局今晚（2日）公布最新強制檢測名單，共49幢大廈上榜。當中涉及中產屋苑，包括上環帝后華庭1座、元朗GRAND YOHO 8座、荃灣環宇海灣2座、大角咀維港灣9座、將軍澳峻瀅II第2座等。上榜大廈中，天水圍及將軍澳亦有4幢大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。

公告列明任何人在11月26日至12月2日日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（12月3日或12月4日）前往進行核酸檢測。

▼12月2日 部份強檢大廈▼



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【21:12】公務員事務局局長楊何蓓茵今日（2日） 在社交媒體發文指，香港新冠疫苗接種總劑次突破2000萬，形容是香港疫苗接種史上一個新紀錄。不過，近期疫情升溫，確診數字再次重上1萬宗，楊何蓓茵稱「一老一幼」的接種情況仍然大落後，又提到第五波至今，已有11名11歲或以下確診兒童離世，令人憂心，呼籲家長盡快為子女安排接種疫苗。

新冠疫苗接種總劑次突破2000萬。（楊何蓓茵Facebook圖片）

【18:35】註冊女護士涉嫌為一個家庭和兩姊妹在社區疫苗中心「扮打針」，以取得衛生署疫苗接種紀錄。涉案7人被控串謀欺詐，其中3人獲准簽保守行為，女護士及另一人早前認罪，原本不認罪的兩姐妹經審訊後今（2日）亦被裁定罪成。裁判官屈麗雯指，各被告不負責任的行為，破壞公眾對醫療及防疫制度的信任，影響社會大眾和專業人士抗疫，法庭必須要傳遞訊息，為了獲得疫苗通行證而欺騙政府的行為是不容許的，判女護士監禁6個月，另外3人則囚2至3個月。

▼7名被告▼



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【16:55】政府今日（2日）公布，何文田半山壹號、灝畋峰及海怡半島御庭園等12個南區和九龍城區地方的污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，將向相關屋苑或大廈的居民、清潔工及物管人員派發約4萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。

▼12月2日 污水檢測結果呈陽性地點▼



【16:50】本港今日（2日）新增9,996宗確診，個案數字回落至10,000以下。當中輸入個案達到637宗，機場單日入境人數亦達13,689人，確診比率佔4.65%，比昨日高出0.72百分點。

新變異病毒株XBB及BQ.1.1亞系的本地個案增11宗。另外，本港今日增11人死亡，包括一名5歲男童昨日（1日）於威爾斯親王醫院離世，累計死亡人數為10,773人。

▼12月1日 荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼



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【15:53】路政署與荃灣民政事務處今日（2日）表示，聯同荃灣及黃大仙警區和衞生署在早前被納入強制檢測公告的鑽石山龍蟠苑龍璋閣及荃灣尚翠苑翠庭閣，檢查住戶的檢測證明，行動共檢查了851受檢人士，當中65人被發現沒有在指定昤間內檢測，被獲發強制檢測令，當中31人更被各罰款一萬元。

【15:00】政府物流服務署署長陳嘉信核酸檢測陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離，最近一次上班日期為昨日（12月1日）。政府表示，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快測，最近沒有外遊紀錄。

【13:46】衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團會議後，建議18歲以上的成人、院舍及免疫力低市民可按需要接種第五針，雖然政府暫未更新接種疫苗指引，想打第五針市民要等候政府最新公布，但以下第五針須知，一文解釋接種第五針所需條件，哪類人較有急切需要接種，讓大家有更多時間為打與不打作考慮。

現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

【12:55】衞生署衞生防護中心今日（2日）公布，過去一周本港新增一宗感染類鼻疽確診個案，涉及一名70歲女子，患有糖尿病，居於長沙灣元州街。該名病人臨床診斷為肺部感染，現時仍然留院，情況穩定。中心又指，患者一名家人曾在今年9月中確診，由於類鼻疽潛伏期可長達數月，不排除他們較早時共同暴露於受污染環境而受到感染。

【12:32】新冠肺炎疫情趨嚴重，昨日（1日）確診數字更破萬宗，突破9月以來的水平。呼吸系統科專科醫生梁子超預料，如XBB和BQ.1.1等新變異株個案未有急升，今輪疫情有機會在兩周後見頂。

【10:53】新冠確診昨日破萬宗，當中不少為安老院舍個案。安老事務委員會委員、院舍營運者李輝今日（2日）在電台節目指出，最近院舍新一波的爆疫源頭或源於新來港入職的外地勞工，因他們之前從未染疫，並將病毒帶入了院舍。

【09:29】新冠疫苗接種率達七成的小學昨日（1日）起可以恢復全日面授課堂。其中聖公會天水圍靈愛小學昨日亦恢復全日面授課堂，校長孔偉成表示，昨日運作暢順，雖然小一、小二生未試過在學校用膳，但學生適應比想像中好，「小朋友都開心。」

復必泰二價疫苗昨日在本港開打。 (何栢良攝)

▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼



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▼12月1日 蔡若蓮到訪南區官立小學▼



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▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼



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