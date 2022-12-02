半山壹號、灝畋峰、海怡半島御庭園等12處污水陽性　4萬人須快測

政府今日（2日）公布，何文田半山壹號、灝畋峰及海怡半島御庭園等12個南區和九龍城區地方的污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，將向相關屋苑或大廈的居民、清潔工及物管人員派發約4萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。



▼12月2日 污水檢測結果呈陽性地點▼



政府表示，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應以下兩區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

．南區 — 海怡半島－御庭園



．九龍城區 — 下鄉道29-31C號（單號）、九龍城道18-32C號（雙號）、安慶大樓、津匯、益民大廈、聯業大廈、半山壹號、何文田山道9號、俊慧園、加林閣及灝畋峰



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。