疫情．最新｜將軍澳峻瀅23人無強檢　18人被罰款共18萬元

本港昨日（2日）新增9,996宗確診，第二日達10,000萬宗水平。港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.125，呈現再回升趨勢。



昨日疫情概要：



-增9,996宗確診，個案回落至10,000以下。

-輸入個案637宗，佔整體個案比率6.37%；相比同日13,689名機場入境人數，比率則為4.65%，七日平均比率是3.92% 。

-新增11名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.18%，整體死亡率降至0.50%，累計死亡人數為10,773人。

-本地帶新變種病毒株個案亦上升，XBB本地個案增7宗累計104宗，BQ.1.1個案多4宗至117宗。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.125，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

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現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

【14:37】政府今早派員（3日）到將軍澳峻瀅5座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午八時開始，至上午十一時結束。在是次行動共檢查了205名受檢人士，當中23人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中18人發出了10,000元定額罰款通知書。

【09:57】近日疫情反彈，單日確診連續兩日徘徊在一萬宗水平，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）在電台節目表示，雖然目前的病毒即時繁殖率達1.12，數字或會在上升之後逐步回落，現時患者均以輕症為主，只要醫療系統能夠負荷，認為毋須收緊社交距離措施。



不過，安老院的院友感染個案中，約三分之一屬於二次感染，死亡風險為2%，較整體水平高，需要繼續加強推動院舍疫苗接種。

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