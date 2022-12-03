疫情．最新｜確診又破萬　今增10111宗個案　多17人死亡

單日確診個案又重上一萬水平，本港今日（3日）新增10,111宗確診個案，包括497宗輸入，多17人死亡，其中4宗屬殮房報告個案，累計死亡個案10,790宗。另外，本地個案帶新變異病毒株BQ.1.1增4宗，累計121宗。



今日疫情概要：



-單日確診再破萬宗，增10,111宗確診。

-輸入個案497宗，佔整體個案比率下降至4.92%；相比同日13,121名機場入境人數，比率則為3.79%，七日平均比率是3.9% 。

-新增17名患者死亡，其中4宗屬殮房報告個案。7日平均死亡率為0.189%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,790人。

-本地個案帶新變種病毒株BQ.1.1多4宗至121宗。

-留院累計2,765宗，其中321人為新確診，新增11宗危殆及12宗嚴重個案。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.125，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

【17:27】新冠肺炎疫情大反彈，衞生署今日（3日）確診數字連續三日達一萬宗水平，有10,111人確診，較昨日升逾1.15%；當中497宗為輸入個案，佔整個個案僅4.92%，比率為「0+3」後新低。

另外，死亡數字近日亦持續高升，今日多17人死亡，最年輕僅40歲，累計死亡人數為 10,790人；當中四宗是殮房遺體樣本檢測呈陽性，即死後確診，數字為5月初後近七個月單日匯報最多一次。七日平均死亡人數為16.9，七日平均死亡率維持0.189%。

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現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

【16:50】政府今日（3日）表示，油尖旺區君頤峰及帝庭園、西貢區將軍澳怡心園及葵青區石蔭東邨共四屋苑的污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約45,000個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。帝庭園為特首李家超搬入禮賓府前舊居。

【14:57】香港公共事務工會轄下港燈、煤氣、中電、電盈四間企業的工會，於上月就明年薪酬期望進行問卷調查，共訪問1,710名「公共四企」員工，發現高達72%受訪者認為所屬企業的薪酬機制不合理，近半受訪者表示對公司的歸屬感低，亦有員工稱已20年無加人工，感到很無奈。

【14:37】政府今早派員（3日）到將軍澳峻瀅5座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動今日上午八時開始，至上午十一時結束。在是次行動共檢查了205名受檢人士，當中23人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中18人發出了10,000元定額罰款通知書。

【09:57】近日疫情反彈，單日確診連續兩日徘徊在一萬宗水平，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）在電台節目表示，雖然目前的病毒即時繁殖率達1.12，數字或會在上升之後逐步回落，現時患者均以輕症為主，只要醫療系統能夠負荷，認為毋須收緊社交距離措施。



不過，安老院的院友感染個案中，約三分之一屬於二次感染，死亡風險為2%，較整體水平高，需要繼續加強推動院舍疫苗接種。

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