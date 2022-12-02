大埔那打素確診翁擅離病格　職員用約束品時兩人同被襲　院方報警

撰文：石國威
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大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院（2日）公布，一名九十二歲男病人因確診新冠入住隔離病房，其間意識混亂需要使用約束物品。到十一月十六日晚上，病人自行鬆脫約束物品並離開隔離病格，病房職員勸喻及安排病人返回病格並再次使用約束物品。

其間，該名職員以及病人均懷疑被襲擊。大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院指，病房職員事後向病房經理報告事件，院方十分關注事件及展開調查，已將個案交由警方跟進，會配合警方調查，而涉事職員現正休假。

大埔那打素醫院一名92歲男病人，於11月16日晚上擅自離開病格，職員用約束品時兩人被襲擊，院方報警。（資料圖片）

92歲男病人入住隔離病房因意識混亂需用約束物品

大埔那打素醫院指，該名九十二歲男病人因確診新冠入住隔離病房，其間意識混亂需要使用約束物品。

11.16擅離病格　職員再用約束物品時　兩人均懷疑被襲

到11月16日晚，病人自行鬆脫約束物品並離開隔離病格，病房職員勸喻及安排病人返回病格並再次使用約束物品。其間，該名職員以及病人均懷疑被襲擊。

涉事醫院職員現正休假

該院指，已將個案交由警方跟進，涉事職員現正休假。同時，院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件，亦已向病人家屬講述事件經過，會繼續與他們保持密切溝通，提供所需支援。

防方重申非常重視病人安全，一向要求員工秉持嚴格的專業操守，如發現有任何不恰當行為必定會嚴肅跟進。

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