疫情．最新｜連續三日達一萬宗水平 政府專家料一兩周內見頂
撰文：孔繁栩 黃煦緻 江麗盈 陳淑霞 歐陽德浩 陳葆琳 洪芷菁
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單日確診個案又重上一萬水平，本港昨日（3日）新增10,111宗確診個案，連續三日達一萬宗水平。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨指出示，雖然目前的病毒即時繁殖率達1.12，可能未來一、兩周左右見頂，而且現時患者均以輕症為主，只要醫療系統能夠負荷，認為毋須收緊社交距離措施。
昨日疫情概要：
-單日確診再破萬宗，增10,111宗確診。
-輸入個案497宗，佔整體個案比率下降至4.92%；相比同日13,121名機場入境人數，比率則為3.79%，七日平均比率是3.9% 。
-新增17名患者死亡，其中4宗屬殮房報告個案。7日平均死亡率為0.189%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,790人。
-本地個案帶新變種病毒株BQ.1.1多4宗至121宗。
-留院累計2,765宗，其中321人為新確診，新增11宗危殆及12宗嚴重個案。
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