疫情．最新｜醫管局九龍東聯網總監楊諦岡確診　上周五仍有上班

單日確診個案又重上一萬水平，本港昨日（3日）新增10,111宗確診個案，連續三日達一萬宗水平。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨指出示，雖然目前的病毒即時繁殖率達1.12，可能未來一、兩周左右見頂，而且現時患者均以輕症為主，只要醫療系統能夠負荷，認為毋須收緊社交距離措施。



昨日疫情概要：



-單日確診再破萬宗，增10,111宗確診。

-輸入個案497宗，佔整體個案比率下降至4.92%；相比同日13,121名機場入境人數，比率則為3.79%，七日平均比率是3.9% 。

-新增17名患者死亡，其中4宗屬殮房報告個案。7日平均死亡率為0.189%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,790人。

-本地個案帶新變種病毒株BQ.1.1多4宗至121宗。

-留院累計2,765宗，其中321人為新確診，新增11宗危殆及12宗嚴重個案。

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.115，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

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現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

【12:40】醫管局宣布，九龍東醫院聯網總監楊諦岡快測呈陽性確診，按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。醫管局指，楊諦岡醫生工作時有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施。他最近沒有外遊紀錄。最近一次上班日期為星期五（12月2日）。

九龍東醫院聯網會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

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