70歲公屋業主8年無買一件衫近乎零消遣：叫做有樓但過得好痛苦

推開鐵閘，走入南昌邨一個單位，灰白色的大門滿佈裂紋，單位內淡黃色的牆身，有多處新近補上的白色油漆。70歲的錢婆婆是業主，她坐在梳化望着殘舊的大門、牆身「左一撻、右一撻」的白油漆，苦笑道：「無辦法，真係無錢整。」



錢婆婆從來無計劃做業主，但丈夫8年前突然離世，親友擔心她會被逼遷，協助她買下居住的公屋單位。但置業令她積蓄耗盡，要依靠每月4,000元不到的長者生活津貼「死慳死抵」過活，8年來無買過一件衫，生活近乎零消遣。她慨嘆置業後更難安居，持有物業不等於生活寬裕，「雖然話叫做有樓，但係過得都好艱苦、好痛苦。」



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購入公屋積蓄耗盡 長生津成唯一收入

政務司司長陳國基上月指出，現時計算貧窮線時，並無計算市民擁有的資產，極端地說如果有人擁有3至4個物業，但他退休、沒有收入，他都可能成為貧窮人士，因此正研究新方法。

在錢婆婆跟丈夫原來的人生規劃裡面，從來都無置業這一部份，他們膝下無兒無女，打算一直租住公屋，退休後靠積蓄「慳慳地」安度晚年。但患上乳癌，丈夫猝逝，打亂所有計劃，「我當時成個人都崩潰晒。」

以積蓄和親友資助 用42萬元買下居住單位

海外回來的親友見到她的情況非常擔心，又怕她會被逼遷到細單位，提議資助她購買一直居住的公屋單位。錢婆婆最終在2015年花光所有僅餘積蓄、加上親友資助，以大約42萬元購入單位，但她說：「買咗落嚟先知道慘。」

積蓄耗盡，錢婆婆每月唯一的收入，只有3,915元的長生津。每月逾540元的管理費、季度差餉、在公立醫院看6個專科的診金、藥費⋯⋯種種開支七除八扣，每個月能夠自由運用的錢所剩無幾，「我自己未統計過，我覺得好似無。」

係好後悔，好後悔，如果我係唔買咁計，我就住公屋……就算我唔攞綜援，原來啲老人家都有減半屋租，減半我都起碼唔使好似而家咁樣。 錢婆婆

8年無買一件衫 生活近乎零消遣

為求慳錢，錢婆婆8年來無買過一件衫，買餸時甚少買肉，在魚檔買魚，會請店家將10元的魚肉切成細塊，戲稱「喂貓」，事實是分三日幾餐慢慢食，但買菜為慳2元總是一口氣買兩斤，回家後包好放入雪櫃，食足一星期，「雪到發黃」照食無誤。

當長者中心或病人組織有活動，不論是一日遊，還是周年晚宴，她總是缺席，別人問起，她不敢直言因為窮，只能以身體不適、無暇出席這些理由來搪塞，「我唔可以同人哋講我冇錢，因為你咁樣，人哋覺得你好假。」

義乳、營養奶粉不敢買 未夠錢預早安排身後事

日常生活慳，醫療保健一樣慳，手術後要用的義乳賣420元，她覺得太貴，最初術後買過一個用了3年，後來自行以「攝綿花」解決。覆診時，醫生說她營養不夠，著她飲營養奶粉，但一看價錢，300多元一罐，同樣不敢買。

每月「死慳死抵」，避免銀行存款「清零」，但每月結餘也只是徘徊在1.3至1.4萬元，想委託社福機構幫忙預早安排身後事，卻一直未能儲夠1.8萬元的費用，「因為開支好多，係好難儲。」

手續費多放棄賣樓 為守承諾拒領綜援

錢婆婆坦言想過將單位放售，但賣樓程序多，涉及很多動輒上千元的手續費，「無了期咁一陣又1,000（元）、一陣又話2,000（元），我喺邊度挖出嚟？」最終只好打消賣樓的念頭。

由於自住物業可獲豁免，以錢婆婆的經濟狀況，她合符申領綜援的資格，但多年來不少人勸過她，她都一一回絕，原因是曾經與丈夫約定，退休後靠積蓄，不靠綜援。

8年過去，再提起丈夫猝逝，錢婆婆仍未釋懷，認定丈夫是因為照顧她，壓力大才會半夜心臟病發，「佢突然間走咗，我就覺得我唔可以攞（綜援），因為係我同佢嘅承諾。我覺得好對唔住佢，如果我唔係有呢啲事（患癌），佢唔使辭咗份工，可能佢又唔會係咁樣走，係咪呀？」

錢婆婆曾與丈夫約定，退休後靠積蓄，不靠綜援。（李振邦攝）

視安老院為最後歸宿 惟怕物業變非自住失長生津

無兒無女，在香港舉目無親，錢婆婆自知不會有人照顧她，視安老院為最後歸宿。但原來持有一個公屋單位，也窒礙她入住津助安老院。

錢婆婆乳癌康復後，多次中風及跌倒，好幾次被人發現暈倒在家，社工早年已替她申請輪候津助院舍，早前更排到宿位。但在現時的經濟審查制度下，一旦入住安老院，其公屋單位會由「自住物業」變成「非自住物業」，令她超出資產限額，失卻申領長生津的資格。

失去長生津，意味著失去唯一收入，錢婆婆考慮到要在無收入的情況下，根本難以兼顧安老院的費用、及公屋單位的管理費及差餉，暫時未有入住院舍。

政府可唔可以體諒一下我哋，一啲年老、多病、低收入，雖然話叫做有樓，但係過得都好艱苦、好痛苦。 錢婆婆

業主身份責任多 有樓都可以窮

有物業，也可以貧窮。錢婆婆提到物業雖有一定市值，但業主身份也附帶很多責任，強制驗窗、水喉漏水、更換冷氣機架，凡此種種都要自費處理，「對於我哋無收入嘅老人家嚟講，係一個好沉重嘅負擔。」

置業卻未能安居，錢婆婆自覺她並非孤例，期望政府為老業主提供協助，「政府可唔可以體諒一下我哋，一啲年老、多病、低收入，雖然話叫做有樓，但係過得都好艱苦、好痛苦。」

香港社區組織協會幹事連瑋翹指，擁有物業不代表每月有可動用的收入。（江麗盈攝）

有物業不代表有可動用收入 促政府為老業主推特定政策

香港社區組織協會幹事連瑋翹指出，擁有物業不代表每月有可動用的收入，將資產納入貧窮線，也未必能反映真正的貧窮狀況。

他建議要真實反映老業主的生活狀況，可考慮引入客觀的量表，從他們可動用的資金有多少、如遇醫療或突發需要有多少可用資金、有沒有合理娛樂等等去評估他們是否貧窮。

連瑋翹續指，部份老業主面對種種開支，生活有時比居於公屋、申領綜援的長者更緊絀，促政府推出特定政策協助老業主，包括應該檢視當老業主入住院舍，其自住物業會變成非自住物業，令他們失卻長生津這種情況。