疫情．最新｜增9508宗確診　港大研發噴鼻式疫苗內地率先使用

香港今日（5日）新增9,508宗確診，數字回落至一萬宗以下，今日再多20名患者死亡，累計死亡人數為10,826人。現時共有2,993名確診病人在公立醫院留醫，當中有411人為新留醫病人，留院人數創反彈後新高



今日疫情概要：



-9,508宗確診，個案數字連續回落至一萬宗以下。

-輸入個案665宗，佔整體個案比率6.99%；相比同日19,542名機場入境人數，比率則為3.40%，七日平均比率是3.97% 。

-新增20名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.17%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,826人。

昨日疫情總覽：

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.115，即一名患者可傳染多於一人，有低位回升苗頭。（港大醫學院圖片）

【23:55】澳門今日（5日）新增16例新冠病毒感染個案，創反彈後單日新高，患者為11女5男，年齡介乎14至61歲，當中6人有症狀，列為確診病例，10人暫無症狀，列為無症狀感染者。自11月28日至今日下午6時的一星期內，累計共56名感染者。

【22:48】2022年浪琴香港國際賽事將於周日(11日)在沙田馬場舉行。其中前奏賽浪琴國際騎師錦標賽，將於周三晚(7日)在跑馬地馬場舉行，今年有約300名海外人士參與浪琴香港國際賽事。

馬會行政總裁應家柏表示，在疫情下舉行國際賽事的最大挑戰，就是要說服海外香港已經復常，「正如國際金融峰會成功舉辦，證明香港已經一如以往充滿活力」，海外馬主、練馬師對馬會投下信心一票，認可馬會舉辦國際大賽的能力，並派出頂尖馬匹來港作賽。

【22:00】由港大微生物學系講座教授袁國勇團隊，聯同北京萬泰生物及廈門大學合作研發的噴鼻式新冠疫苗已獲批准在內地緊急使用。北京萬泰生物發公告表示，該款噴鼻式疫苗已於經國家衞生健康委提議後，獲國家藥品監督管理局批准緊急使用。

袁國勇表示，有別於現有注射式疫苗，新的噴鼻式新冠疫苗可阻止病毒進入鼻腔及咽喉粘膜；曾接種滅活疫苗人士接種噴鼻式疫苗，其對Omicron變種病毒保護力可達到80%，未曾接種疫苗亦有55%保護力。港大稱，萬泰目標在未來6個月生產2億劑疫苗，但會否在港使用則仍等待港府審批。

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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【19:56】本港單日新增逾9,000宗確診，醫務衞生局今晚（5日）發出新一份強制檢測公告，共56處上榜，包括54幢涉有確診者居住及兩幢污水陽性大廈。涉有確診者居住的大廈中，屯門區共9幢上榜，沙田亦有8幢，包括沙田第一城1座、屯門黃金海岸19座及邁亞美海灣3座等；中西區半山區的豫苑1座及金堅大廈亦上榜。

另有兩幢涉污水陽性上榜，包括筲箕灣愛東邨愛旭樓及天水圍天悅邨悅富樓。

▼12月5日 部份強檢大廈▼



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【17:56】香港今日（5日）新增9,508宗確診，數字回落至一萬宗以下，當輸入個案達佔665宗，為近11日其中一個高位，七日平均輸入個案數更升至616宗的新高。同時，今日再多20名患者死亡，累計死亡人數為10,826人。

現時共有2,993名確診病人在公立醫院留醫，當中有411人為新留醫病人。新增呈報13名危殆病人及22名嚴重病人，另有21名危殆病人正接受深切治療。無論留醫總數、新留醫病人、新增危重病人及深切治療病人均創0+3以來新高。

【17:01】疫情持續，政府今日（5日）表示，有兩區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，分別是西貢區日出康城 Grand Marini、Marini、Ocean Marini及東區愛蝶灣，政府會在當區派發約5萬個快速抗原測試包。

▼12月1日 荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼



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▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼



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【07:00】政府形容本地個案正在升温，且升得頗急，回顧上周（11月28日至4日）疫情三度上萬宗，錄得本地及輸入個案共63,863宗，比之前一周（11月21日至27日）增加近6,500宗，增幅達11.2%。上周平均留醫病人總數升7.22%，達到2,762人，平均危重總數增17.1%至130人，而上周有114名患者不治，按周增22.6%，而對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.02個百分點至0.18%。

▼12月1日 新冠疫情記者會▼



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現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

▼12月1日 復必泰二價疫苗開打▼

