簡約公屋｜何永賢否認貴　稱扣除「外部成本」　每單位平均約68萬

政府未來五年擬建3萬伙「簡約公屋」，四個選址分別位於元朗、上水及屯門，設計連建築工程費約268億元。當局將於明年首季向立法會申請撥款。

立法會房屋事務委員會今（5日）討論相關事宜，多名議員質疑每個單位建造成本平均89.3萬過於高昂。房屋局局長何永賢則回應指，不應以整體造價計算，扣除「建築物外部成本」後，建築物本身總造價約200億元，每個單位造價約68萬元，與公屋單位約65萬元成本相若。她又強調，簡約公屋以組裝合成法興建，將來仍可研究其他用途。



「簡約公屋」其中一選址位於屯門青麟路，其工地佔地0.8公頃（紅框為大概位置），出門口就有輕鐵站。（梁鵬威攝）

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簡約公屋四個選址日前曝光，分別位於屯門青麟路第3A區、屯門欣寶路第54區、元朗攸壆路近錦繡花園，以及上水蓮塘尾，房屋局表示正在市區積極物色其他合適用地，盼於明年初公布詳情。當局文件披露，「簡約公屋」項目的設計和建築工程項目的估計費用約 267.9 億元，換言之，3萬個單位的平均成本為89.3萬元。翻查資料，房委會預計2022/23年度，一個公屋單位的建築成本為65萬元，亦即簡約公屋的平均單位成本，較公屋高24.3萬元或37.4%。

上水蓮塘尾「簡約公屋」現為工地（紅框為大概位置），毗鄰豪宅，遠眺粉嶺高球場，但記者發現，附近基本配套欠奉，交通稍為不便，與上水市區有一段距離，可謂「沿路山旮旯」。（梁鵬威攝）

稱每個單位最終成本與公屋相若

房屋局局長何永賢在立法會回應指，設計和建築工程估計要267.9億元，相關基建工程估計要約6億元，營運費用約要44億元，並要聘用額外人手開支，涉及約3億元。她強調不應以整體造價即267.9 億元計算每個單位成本。她提到，每個低矮式的簡約公屋單位，造價約55萬元，與過渡房屋單位相若，至於其他樓層較高的項目，則需考慮風力及地基等因素，每個單位造價約68萬元，與公屋65萬元相若。

提「建築物外部成本」 造價達68億

她又提到，267.9 億元中部分屬「建築物外部成本」，若只計及建築物本身，其造價則約需200億元，若以此計算合共約3萬個單位，則每個單位造價約68萬元。

按何永賢的說法，即「建築物外部成本」造價約68億元。她補充，簡約公屋地塊選址佔地面積相對較一般過渡屋大，周邊亦需進行較多渠水工程，成本要計及其中。

何永賢稱，簡約公屋使用組裝合成法，「將來可以甩得開，會再請建築署研究，睇下可唔可以用作其他用途，相信個箱 (組件) 仍有剩餘價值。」

工聯會梁子穎則批評，簡約公屋形同70年代的臨時房屋，「估唔到今日仲要出現臨屋」，他又狠斥港府公營房屋政

公營house 失誤，納tax人埋單

房屋局局長何永賢 (立法會房屋事務委員會會議截圖)

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