疫情．最新｜單日確診企穩9000以上　死亡率維持低於0.2%

疫情持續高位徘徊，本港昨（5日）新增9,508宗確診個案，包括8843宗本地感染個案及665宗檢測陽性輸入個案，輸入個案佔機場入境人數比率為4%；再多20名患者死亡，至今本港累計死亡個案共有10,826宗，七日平均死亡率為0.165%，仍然未低於0.2%。



昨日疫情概要：



- 9,508宗確診，個案數字連續回落至一萬宗以下。

- 輸入個案665宗，佔整體個案比率6.99%；相比同日19,542名機場入境人數，比率則為3.40%，七日平均比率是3.97% 。

- 新增20名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.17%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,826人。

疫情．12.6｜連續四日約萬宗水平徘徊 過去一周死亡數按周升22%

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.153，即一名患者可傳染多於一人，正從低位回升。（港大醫學院圖片）