疫情．最新｜增9952宗確診　涉725宗輸入創新高　多16人死亡

本港單日確診又貼近萬宗，今日（6日）新增9,952宗確診個案，包括725宗輸入，個案創新高，多16人死亡，累計死亡10,842宗。本地XBB個案增9宗累計113宗、BQ.1.1增2宗累計123宗。學校呈報2,472宗個案涉923間學校，共36間學校44個班別因為爆疫要停課。



今日疫情概要：



- 9,952宗確診，單日確診又再迫近一萬宗。

- 輸入個案725宗創新高，佔整體個案比率7.28%；相比同日16,771名機場入境旅客人數，確診比率則為4.23%，七日平均比率是4.03% 。

- 新增16名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.163%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,842人。

- 本地XBB個案增9宗累計113宗、，本地BQ.1.1增2宗累計123宗。

- 院舍個案維持高水平，今日26間院舍出現個案，41名院友及職員感染。

疫情．12.6｜連續四日約萬宗水平徘徊 過去一周死亡數按周升22%

港大醫學院的本地個案即時有效繁殖率最新為1.153，即一名患者可傳染多於一人，正從低位回升。（港大醫學院圖片）

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



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【16:50】新冠疫情持續，政府今日（5日）表示，沙田區、南區及深水埗區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，涉馬鞍山迎濤灣、美孚新邨第一期、香港仔崇文樓等屋苑，政府會在當區派發約5萬個快速抗原測試包。

【10:48】政府今早（6日）派員到兩大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。其中沙田溱岸8號1座共檢查了191名受檢人士，均已按規定進行檢測。土瓜灣傲雲峰2座共檢查了261名受檢人士，當中五人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中三人發出了10,000元定額罰款通知書。

▼12月1日 荃灣商會學校恢復全日面授，學生在校午餐▼



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▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼



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現時港府仍未按聯合科學委員會建議，更新接種疫苗指引，故想打第五針疫苗的市民仍需等候政府最新的公布。（新冠疫苗接種網站截圖）

▼11月29日 尖東聖誕燈飾亮燈▼

