疫情｜增9952宗確診　輸入新高達725宗　本地XBB、BQ.1.1多11宗

新冠疫情持續未見頂，本港今日（6日）新增9,952宗確診個案，雖然連續三日維持於一萬以下，惟個案較昨日上升了4.67%。輸入個案亦再次上升，今日有725宗輸入，為疫情以來新高。



今日多16人死亡，連續十日死亡人數為雙位數字。七日平均死亡人數亦微升至15.9人，七日平均死亡率為0.163%。



今日疫情概要：



- 9,952宗確診，單日確診又再迫近一萬宗。

- 輸入個案725宗創新高，佔整體個案比率7.28%；相比同日16,771名機場入境旅客人數，確診比率則為4.23%，七日平均比率是4.03% 。

- 新增16名患者死亡，7日平均死亡率略降至0.163%，整體死亡率維持0.50%，累計死亡人數為10,842人。

- 本地XBB個案增9宗累計113宗，本地BQ.1.1增2宗累計123宗。

- 院舍個案維持高水平，今日26間院舍出現個案，41名院友及職員感染。

新冠肺炎疫情反覆，本港今日（6日）新增9952宗確診個案，連續三日維持於一萬以下。不過，今日個案較昨日上升了4.67%，當中輸入個案亦有升幅，佔整體個案7.28%，達725宗輸入個案，為疫情以來新高。新增輸入個案當中，464宗涉及機場檢測樣本、199宗涉及第一至三日樣本，餘下62宗涉及第四至七日樣本。

雖然輸入個案創新高，但如以昨日入境人數16,771人作計算，確診比率為4.32%，較昨日確診比率3.40%，上升近一個百分點。另外，七日平均確診人數為635人，七日平均確診比率4.03%。

▼12月3日 公務員事務局商場谷針▼



+ 4

衞生署公共衞生化驗服務處於11月27日至12月3日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約68.98%（七天移動平均比例）。

BA.4／BA.5亞系個案佔比率持續下跌，今更首次跌穿70%，亦代表新變異病毒株的佔比愈來愈多。本地個案今再發現多11新變異病毒株個案，當中包括9宗XBB及2宗BQ.1.1亞系個案，累計發現113宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及123宗BQ.1.1亞系個案。

新增的9宗XBB個案全為女性，年齡介乎24至44歲，分別居於沙田、元朗及屯門等地區。打針方面，三人打兩針、五人打三針，一人沒有表種疫苗。另外，新增的2宗XBB個案為一男一女，年齡為32及73歲，一人打三針及一人打四針，分別居於屯門及西貢。

至於輸入個案方面則未有新增新變異病毒株個案，維持累計發現225宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案。

另外，今日多16人死，連續十日死亡人數為雙位數字。16宗離世個案，分別為8男8女，年齡介乎56 歲至97歲，當中有7位係來自院舍。接種疫苗方面，1人打了4針、9位打了3針、2位打了2針，4 位沒有打針資料。七日平均死亡人數亦微升至15.9人，七日平均死亡率為0.163%。

▼12月1日 保良局黃永樹小學恢復全日面授▼



+ 4

學校方面呈報個案持續高企， 今個案達2,472人，包括 2 122名學生和350名教職員 ，分布在923間學校。另外，有31間學校因個案確診而個別班別要等課七日，基督教中心幼稚園、香港培正小學及宣道國際學校有兩個班別停課、賽馬會體藝中學有兩個班別停課及保良局蔡繼有學校有四個班別停課。

至於院舍方面， 有26間院舍有呈報個案，分別為14間安老院舍及12間殘疾人士院舍，有34院友及7名員工確診，另有67名院友及1名員工要被隔離。當中安福護老院有3名院友確診。

呈報陽性個案的安老院舍：



元朗護老院

樂善堂朱定昌頤養院

東華三院莫黃鳳儀安老院

東華三院余振強紀念護理安老院

恒安護老院

聖雅各福群會真光護老之家

安福護老院

康和東方護老院

愛群理療護理院（第三分院）

德安護老之家有限公司

紫雲間沁怡護養院

仁濟醫院李衞少琦安老院

華門居護理院舍

栢景護理中心



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



香港耀能協會安定宿舍

基督教懷智服務處元州宿舍

新生精神康復會屯門長期護理院

基督教懷智服務處美田綜合復康服務中心

香港紅十字會順利宿舍

香港善導會秦石中途宿舍

香港心理衞生會敦睦軒

康樂園(古洞)宿舍

明芯扶智之家(復康宿舍)

聖榮之家

基督教家庭服務中心尚美家舍

蕙蘭之家

