江澤民逝世｜創知中學辦悼念活動　全校師生10時同步默哀3分鐘

前國家主席﹑中共前總書記江澤民上周三（11 月 30 日）逝世，今日（6日）舉辦全國追悼大會。創知中學今早舉行「悼念已故前國家主席江澤民」追悼活動，先由老師講解江澤民的生平及默哀的意義與要求，再觀看「全國追悼大會」直播，大會宣佈默哀時全校師生亦同步肅立默哀3分鐘。



▼前國家主席江澤民重要時刻▼



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前國家主席江澤民11月30日離世，今日（6日）舉辦全國追悼大會。教育局上週（2日）向全港學校發信，指須於今日下半旗誌哀，並按情況於10時正默哀3分鐘。

創知中學今早舉行「悼念已故前國家主席江澤民」追悼活動，全校師生參與。(馬煒傑攝)

創知中學於上週已進行哀悼活動，再於今早舉行「悼念已故前國家主席江澤民」追悼活動，全校共約850位學生及教職員於早上第一節小息後到禮堂集會，先由列豪章老師介紹江澤民的生平與貢獻，其間播放有關江澤民生平的紀錄片，列豪章老師提到江澤民的平民出身，及久經歷練，而在他執政的13多年期間，中國經濟實現由「溫飽」跨越至「小康」。他又形容江澤民是「有血有肉」，非常不一樣的領導人，讚揚他多才多藝，為中國的經濟、政治、軍事、社會及外交上都帶來重大貢獻。

校方將於接近10時舉行升旗禮及下半旗儀式，儀式由校內制服團體負責，其後再觀看「全國追悼大會」直播，當追悼大會宣佈默哀時，全校所有人士同步肅立默哀3分鐘。