支聯會案｜李卓人向高院申請保釋　法官下午3時宣布決定

前支聯會主席李卓人，被木甲指違反《港區國安法》的「煽動他人顛覆國家政權」罪，正等候審訊。繼早前同案被告何俊仁申請保釋獲批後，李今(6日)亦向高等法院申請保釋，國安法指定法官陳慶偉聽取陳詞後，押後至下午3時頒布裁決。



案中4被告包括：支聯會、李卓人（64歲，工會幹事）、何俊仁（69歲，律師）、鄒幸彤（37歲，律師），被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權。其中何俊仁早前已獲准以現金及人士合共110萬元保釋。

三名被告的保釋情況。(詳看下圖)

何俊仁、民主黨前主席劉慧卿和「阿牛」曾健成今到庭旁聽，李卓人被帶離法庭時，多名旁聽人士向他揮手。

李等3人早前已表示不會認罪

李卓人、何俊仁、鄒幸彤將不認罪，由破產管理署委派法律代表的支聯會則未有答辯意向。

此外，鄒幸彤日前在社交平台發文，指收到律政司的信件，要求案件在沒有陪審團的情況下審訊，並提出3項理由，包括案件具有涉外因素、保障陪審員及家人的人身安全，以及若審訊在有陪審團的情況下進行，有可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險。

案件編號：HCCC155/2022